28 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

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28 апреля отмечается День работников скорой медицинской помощи, Всемирный день охраны труда и Пудов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День работников скорой медицинской помощи

28 апреля в России отмечается День работников скорой медицинской помощи. Дата торжества связана с историческим событием. 28 апреля 1898 года был издан указ, который закреплял за двумя полицейскими участками столицы по карете «Скорой помощи». Для врачей выделили отдельные помещения, где круглосуточно дежурил один из медиков.

Международные праздники

Всемирный день охраны труда

Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Праздник проводится с 2003 года по инициативе Международной организации труда. Цель — привлечь внимание к мерам по предотвращению аварий и травматизма на рабочем месте.

Фото A stockphoto, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 апреля

День химической безопасности.

День космического туриста.

День шифровальной службы МВД РФ.

День обнаружения гена биологических часов.

День рождения воздушного кондиционера.

День «Заплати вперед».

День супергероев.

День чтения великих поэтов.

День черничного пирога.

Церковные праздники

День памяти апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима

День памяти апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима отмечается 28 апреля. Эти ученики Христовы были выдающимися проповедниками в раннем христианстве. Аристарх, который стал спутником апостола Павла, упоминается в книге Деяний как свидетель о распространении христианской веры. Пуд и Трофим также служили вместе с Павлом и помогали в его миссионерской деятельности. Они стали символом преданности и усердия в служении Христу.

Фото Alexey Krukovsky, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 28 апреля

День памяти мучениц Василиссы и Анастасии Римских.

Традиции и приметы на 28 апреля

28 апреля в народе отмечается Пудов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Чтобы привлечь в дом счастье, предки ставили в доме новое комнатное растение.

Принято менять постельное белье, чтобы все беды миновали дом, а в семье царила гармония.

Фото triocean, iStock

Что нельзя делать:

Есть яйца, которые снесла черная курица, — к проблемам со зрением.

Давать деньги в долг — их не вернут.

Перетряхивать подушки и матрасы — к проблемам в семье.

Нагружать себя работой — к неудачам в личной жизни, проблемам со здоровьем и на работе.

Делиться тайнами — их расскажут посторонним.

Погодные приметы:

Пчелиный рой залетел во двор — будет счастье.

Яркое солнце — к скорому дождю.

Красная заря — к ветреной погоде.

Что произошло 28 апреля