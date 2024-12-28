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Какой сегодня праздник: что за день 28 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

28 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

28 декабря отмечается Международный день кино
Мария Задорожная
Автор
Международный день кино
Фото Drazen Zigic, iStock
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28 декабря отмечается Международный день кино, День рождественского пряника и Трифонов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День рождественского пряника

28 декабря в России отмечается День рождественского пряника. Это кондитерское изделие, украшенное сахарной глазурью, считается прекрасным угощением для детей и взрослых, приятным подарком на Новый год и Рождество и оригинальной елочной игрушкой.

День рождественского пряника
Фото Vadym Petrochenko, iStock

Международные праздники

Международный день кино

Международный день кино отмечается 28 декабря. Это праздник кинематографистов и любителей кино по всему миру. Дата выбрана неслучайно. Именно 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 декабря

  • День поиска северного оленя.

  • День шоколадных конфет в США.

  • День смеха в Испании.

  • День адвоката в Азербайджане.

  • День игра в карты в США.

Церковные праздники

День памяти преподобного Трифона Кольского

День памяти преподобного Трифона Кольского отмечается 28 декабря. Преподобный Трифон Кольский, известный также как Трифон Великий, жил в XIII веке и является одним из самых почитаемых святых в Русской Православной Церкви. Он был известен своей благочестивой жизнью и служением в монашестве на Кольском полуострове, где основал несколько монастырей. Преподобный Трифон прославился аскетизмом, молитвенной практикой и помощью местным жителям. Его житие полнится чудесами и подвигами, а также примерами помощи нуждающимся.

День памяти преподобного Трифона Кольского
Фото Ekaterina Korzh, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 28 декабря

  • Собор Крымских святых.

  • Собор Кольских святых.

  • День памяти преподобного Павла Латрийского.

  • День памяти святителя Стефана Сурожского.

  • День памяти преподобного Парда Отшельника.

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Традиции и приметы на 28 декабря

28 декабря православными верующими отмечается День памяти преподобного Трифона Кольского, в народе — Трифонов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Этот день подходит для учебы, познания чего-то нового, в том числе новой профессии.

  • Люди старались помочь нуждающимся либо деньгами, либо вещами. Это приносило не только моральное удовлетворение, но избавляло от рязличных тягот в будущем.

  • Если на рассвете небо окрашивалось в красный цвет, предки выходили на улицу и загадывали желание. Сначала они жаловались заре на все невзгоды, затем просили о чем-то, крестились и шли домой. По дороге запрещалось с кем-либо разговаривать.

Изучение чего-то нового
Фото Olezzo, iStock

Что нельзя делать:

  • Ругать погоду — к тяжелым болезням.

  • Ходить в лес — зима рассердится и напустит стужу, метель, ураган.
    Ходить в гости, начинать новые дела и продолжать старые.

  • Молодым девушкам много смеяться, иначе попадется муж, с которым придется много плакать.

  • Супругам, у которых нет детей, дарить чужим детям подарки — не будет детей.

Погодные приметы:

  • Какая погода на Трифонов день, такая будет в марте.

  • Сухой снег — к засушливому лету.

  • Красная заря утром сулит мороз.

  • Морозный и малоснежный день — к урожаю хлеба.

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