28 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

28 ноября отмечается День шляп, День английского бульдога и Гурьев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День шляп

28 ноября в России отмечается неофициальный праздник — День шляп. История возникновения первых головных уборов начинается с Древнего Египта. А шляпа, которая более-менее была похожа на современные модели, появилась во время Французской революции. В России женские шляпки вошли в моду лишь во второй половине XVIII века.

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Международные праздники

День английского бульдога

28 ноября во многих странах отмечается День английского бульдога. Современных английских бульдогов впервые вывели во второй половине XIX века. Животное обладает ярко выраженной индивидуальностью и считается национальной собакой Англии.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 ноября

День Марса, День Красной планеты.

Всемирный день сострадания.

День придумывания новых слов.

День французских тостов в США.

День флага в Албании.

День независимости в Мавритании.

Церковные праздники

День памяти святых мучеников Гурия, Самона и Авива

День памяти святых мучеников Гурия, Самона и Авива отмечается 28 ноября в православной церкви. Эти святые мученики жили в III веке и были родными братьями, они исповедовали христианскую веру в трудные времена гонений на христиан. Однажды братьев схватили и подвергли различным пыткам за веру. Они выдержали страдания ради Христа, проявили чудеса смирения и стойкости. После многочисленных мучений Гурия, Самона и Авива казнили, но их подвиг оставил значительный след в истории христианства.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 28 ноября

Начало Рождественского поста.

Праздник иконы Божией Матери «Благоуханный Цвет».

Праздник Купятицкой иконы Божией Матери.

День памяти святых мучеников Елпидия, Маркелла и Евстахия.

День памяти преподобного Паисия Величковского.

Традиции и приметы на 28 ноября

28 ноября православные вспоминают святых мучеников Гурия, Самона и Авива, в народе — Гурьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

В старину в праздник отправлялись в баню, парились и купались, чтобы обрести здоровье на будущий год.

Святые Гурий, Самон и Авива считаются покровителями семей. Верующие обращались к святым с просьбами наладить отношения между супругами, просили помочь найти вторую половинку.

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Что нельзя делать

Есть яйца, мясные и молочные продукты, а в понедельник, среду и пятницу — растительные масла, так как начался Рождественский пост.

Жаловаться на свою участь — ситуация останется неизменной.

Распускать слухи и сплетни — к бедам.

Отказывать в помощи нуждающимся людям — можно оказаться в их положении.

Жадничать — к неблагополучию.

Погодные приметы