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Какой сегодня праздник: что за день 28 ноября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

28 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День английского бульдога
Фото SolStock, iStock
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28 ноября отмечается День шляп, День английского бульдога и Гурьев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День шляп

28 ноября в России отмечается неофициальный праздник — День шляп. История возникновения первых головных уборов начинается с Древнего Египта. А шляпа, которая более-менее была похожа на современные модели, появилась во время Французской революции. В России женские шляпки вошли в моду лишь во второй половине XVIII века.

День шляпы
Фото CoffeeAndMilk, iStock

Международные праздники

День английского бульдога

28 ноября во многих странах отмечается День английского бульдога. Современных английских бульдогов впервые вывели во второй половине XIX века. Животное обладает ярко выраженной индивидуальностью и считается национальной собакой Англии.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 ноября

  • День Марса, День Красной планеты.

  • Всемирный день сострадания.

  • День придумывания новых слов.

  • День французских тостов в США.

  • День флага в Албании.

  • День независимости в Мавритании.

Церковные праздники

День памяти святых мучеников Гурия, Самона и Авива

День памяти святых мучеников Гурия, Самона и Авива отмечается 28 ноября в православной церкви. Эти святые мученики жили в III веке и были родными братьями, они исповедовали христианскую веру в трудные времена гонений на христиан. Однажды братьев схватили и подвергли различным пыткам за веру. Они выдержали страдания ради Христа, проявили чудеса смирения и стойкости. После многочисленных мучений Гурия, Самона и Авива казнили, но их подвиг оставил значительный след в истории христианства.

День памяти святых мучеников Гурия, Самона и Авива
Фото Ekaterina Korzh, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 28 ноября

  • Начало Рождественского поста.

  • Праздник иконы Божией Матери «Благоуханный Цвет».

  • Праздник Купятицкой иконы Божией Матери.

  • День памяти святых мучеников Елпидия, Маркелла и Евстахия.

  • День памяти преподобного Паисия Величковского.

Традиции и приметы на 28 ноября

28 ноября православные вспоминают святых мучеников Гурия, Самона и Авива, в народе — Гурьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • В старину в праздник отправлялись в баню, парились и купались, чтобы обрести здоровье на будущий год.

  • Святые Гурий, Самон и Авива считаются покровителями семей. Верующие обращались к святым с просьбами наладить отношения между супругами, просили помочь найти вторую половинку.

Ходить в баню
Фото Iuliia Zavalishina, iStock

Что нельзя делать

  • Есть яйца, мясные и молочные продукты, а в понедельник, среду и пятницу — растительные масла, так как начался Рождественский пост.

  • Жаловаться на свою участь — ситуация останется неизменной.

  • Распускать слухи и сплетни — к бедам.

  • Отказывать в помощи нуждающимся людям — можно оказаться в их положении.

  • Жадничать — к неблагополучию.

Погодные приметы

  • Много снега — будет урожай в следующем году.

  • Если дует ветер, то он будет продолжаться до 19 декабря.

  • Лошади громко ржут — будет благоприятный период.

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