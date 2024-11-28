28 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

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28 ноября отмечается День шляп, День английского бульдога и Гурьев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
28 ноября в России отмечается неофициальный праздник — День шляп. История возникновения первых головных уборов начинается с Древнего Египта. А шляпа, которая более-менее была похожа на современные модели, появилась во время Французской революции. В России женские шляпки вошли в моду лишь во второй половине XVIII века.
28 ноября во многих странах отмечается День английского бульдога. Современных английских бульдогов впервые вывели во второй половине XIX века. Животное обладает ярко выраженной индивидуальностью и считается национальной собакой Англии.
День Марса, День Красной планеты.
Всемирный день сострадания.
День придумывания новых слов.
День французских тостов в США.
День флага в Албании.
День независимости в Мавритании.
День памяти святых мучеников Гурия, Самона и Авива отмечается 28 ноября в православной церкви. Эти святые мученики жили в III веке и были родными братьями, они исповедовали христианскую веру в трудные времена гонений на христиан. Однажды братьев схватили и подвергли различным пыткам за веру. Они выдержали страдания ради Христа, проявили чудеса смирения и стойкости. После многочисленных мучений Гурия, Самона и Авива казнили, но их подвиг оставил значительный след в истории христианства.
Начало Рождественского поста.
Праздник иконы Божией Матери «Благоуханный Цвет».
Праздник Купятицкой иконы Божией Матери.
День памяти святых мучеников Елпидия, Маркелла и Евстахия.
День памяти преподобного Паисия Величковского.
28 ноября православные вспоминают святых мучеников Гурия, Самона и Авива, в народе — Гурьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В старину в праздник отправлялись в баню, парились и купались, чтобы обрести здоровье на будущий год.
Святые Гурий, Самон и Авива считаются покровителями семей. Верующие обращались к святым с просьбами наладить отношения между супругами, просили помочь найти вторую половинку.
Есть яйца, мясные и молочные продукты, а в понедельник, среду и пятницу — растительные масла, так как начался Рождественский пост.
Жаловаться на свою участь — ситуация останется неизменной.
Распускать слухи и сплетни — к бедам.
Отказывать в помощи нуждающимся людям — можно оказаться в их положении.
Жадничать — к неблагополучию.
Много снега — будет урожай в следующем году.
Если дует ветер, то он будет продолжаться до 19 декабря.
Лошади громко ржут — будет благоприятный период.