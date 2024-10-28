28 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

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28 октября отмечается День бабушек и дедушек, Всемирный день дзюдо и Ефимий Осенний. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
28 октября в России отмечается День бабушек и дедушек. Это неофициальный праздник, который призван привлечь внимание к важности и значимости старшего поколения.
28 октября отмечается Всемирный день дзюдо. Этот праздник приурочен к дате рождения мастера боевых искусств Дзигоро Кано, основателя школы дзюдо Кодокан в Токио. В Россию дзюдо привез Василий Ощепков, который обучался у самого Кано в знаменитом Кодокане.
День домашнего печенья;
День армейской авиации России;
День любителей плюшевых животных;
Международный день анимации;
День рождения московского водопровода;
Международный день креольской культуры;
День шоколада в США;
День труда в Новой Зеландии.
28 октября православные верующие чтят память преподобного Евфимия Нового Солунского. Святой родился в христианской семье, после совершеннолетия принял постриг в монастыре на горе Олимп и был направлен в общежительный монастырь Писидион. После Евфимий принял великую схиму и ушел на Афон, где поселился вместе с отшельником Иосифом. После смерти своего друга, он восстановил развалины монастыря Святого Андрея и организовал монашескую общину. Евфимий также основал женский монастырь, куда ушла часть его родственниц. Перед смертью он отправился в Палестину и там скончался.
Праздник иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»;
День памяти преподобномученика Лукиана Антиохийского.
28 октября православная церковь чтит память преподобного Евфимия Нового Солунского, в народе — Ефимий Осенний. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Праздник предки старались провести в кругу семьи или в одиночестве.
Мужчины чинили сельхозорудия к зиме, готовили сани и шили валенки, а женщины скручивали лен.
Пасечники подготавливали ульи к зиме.
Заниматься уборкой, ремонтов и стирать — иначе можно разозлить Домового, который будет потом пакостить.
Девушка ходить с распущенными волосами и заплетать их в кому — к серьезной болезни.
Печалиться, грустить и унывать — к проблемам.
Пересчитывать деньги — будут финансовые трудности.
Выходить из дома в темное время суток и смотреть вверх — увиденная падающая звезда предвещала скорую смерть в доме.
Утренние облака обрамляют Солнце — будет ненастье.
Собаки воют и бегают по двору — к скорым заморозкам.
Выпал снег — к богатому урожаю в следующем году.
Куры много скребутся — будет дождь.