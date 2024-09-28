28 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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28 сентября отмечается День тульского пряника, Международный день кролика и Никита Гусятник. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
28 сентября отмечают День тульского пряника. Это самый известный и старинный русский десерт. Он имеет вид прямоугольной плитки или плоской фигуры, покрытой сверху глазурью. А еще он отличается резными узорами.
В четвертую субботу сентября отмечается Международный день кролика. В 2024 году дата выпала на 28 число. Этот праздник призван привлечь внимание к гуманному отношению к этим животным.
День рассматривания мелочей;
День работника атомной промышленности;
Всемирный день борьбы против бешенства;
День реки Урал;
День генерального директора;
День радиоэлектронной разведки ВМФ РФ;
День рождения ломбарда;
Европейский день грибов;
Международный день права знать;
День деловой книги;
День свободы от голода;
Международный день кружева;
Международный день поке.
Святой мученик Никита Готфский — один из главных проповедников и воинов Христовых времен IV века. Церковью святой чтится как покровитель воинов, сражающихся за веру и Отечество.
Праздник иконы Божией Материа Новоникитская.
28 сентября православная церковь чтит память великомученика Никиты Готфского, в народе — Никита Гусятник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки приступали к заготовке гусятины. Мужчины отправлялись на охоту, а хозяйки резали птиц на продажу.
На Гусятника стригли овец, чтобы успеть это сделать до наступления холодов.
Убирали репу с грядок и готовили из нее вкусные блюда.
Семьи отправлялись в гости, чтобы следующий год был удачным.
Также день отлично подходит для дальних поездок.
Ссориться или ругаться — к большим проблемам в будущем.
Усердно работать и хвататься за много дел — к неудачам.
Поднимать монеты с пола или расточительно относиться к деньгам — к финансовым трудностям.
Устраивать свадьбы и свататься — к несчастливому браку.
Хвастаться имуществом, достижениями или детьми — можно все потерять.
Солнечная погода — к сильному ветру.
Дождь идет — весна будет сырой.
Много муравьев — к суровой зиме.