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Какой сегодня праздник: что за день 28 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

28 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Международный день конструктора Лего
Фото mgstudyo, iStock
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28 января отмечается День архива Военно-Морского Флота России, Международный день конструктора Лего и Павлов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День архива Военно-Морского Флота России

28 января в России отмечается День архива Военно-Морского Флота. Дата выбрана не случайно. Именно 28 января 1724 года, по устному указу Петра I при Адмиралтейств-коллегии для сбора и хранения документов, бумаг об ее экспедициях и контор образовали архив.

Российский государственный архив военно-морского флота.
Фото Wikimedia, GAlexandrova

Международные праздники

Международный день конструктора Лего

28 января отмечается Международный день конструктора Лего. Это праздник, который объединяет уже много поколений детей и взрослых, увлеченных сборкой конструкторов.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 января

  • Международный день защиты персональных данных.

  • День рождения дизельного двигателя.

  • Всемирный день безработных.

  • День высших специальных офицерских классов ВМФ РФ.

  • День поп-арта.

  • День благодарности разработчикам плагинов.

  • День пробуждения внутреннего ребенка.

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Церковные праздники

День памяти преподобного Павла Фивейского

День памяти преподобного Павла Фивейского отмечается 28 января. Праздник связан с одним из выдающихся подвижников монашества, жившим в IV веке. Павел Фивейский известен своей глубокою духовной жизнью и стремлением к абсолютному самоотречению, что привлекло внимание других монахов и искателей духовного пути. По преданию, он был одним из первых, кто избрал жизнь в уединении, отвечая на вызовы своего времени, когда христианство становилось все более популярным и мирским.

День памяти преподобного Павла Фивейского
Фото Igor Zubkov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 28 января

  • День памяти преподобного Иоанна Кущника.

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Традиции и приметы на 28 января

28 января православные вспоминают преподобного Павла Фивейского, в народе — Павлов день, или День колдунов. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Проводить уборку всей семьей, чтобы в доме царили благополучие и мир.

  • Праздник считали отличным днем для свадьбы и венчания. Брак, заключенный 28 января, должен быть крепким и счастливым.

  • Надевали одежду из льна для крепкого здоровья.

  • День проводили в кругу друзей — для отпугивания злых сил.

Проводить уборку в доме
Фото Milan Markovic, iStock

Что нельзя делать:

  • Злиться и ссориться — можно разозлить домового.

  • Оставлять дом в беспорядке — к тоске и унынию.

  • Общаться с колдунами, гадалками.

  • Носить грязную одежду — к привлечению внимания нечисти.

  • Быть рассеянным и легкомысленным — к потерям в материальном и духовном плане.

  • Хвастаться достижениями — к неудачам.

  • Выходить из дома голодным — к болезни.

  • Тучи плывут с севера — будет похолодание.

  • Ясный день — к жаркому и сухому лету.

  • Синицы расшумелись — будут морозы и метели.

Что произошло 28 января

  • 1724 год — указом Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет.

  • 1725 год — в России наступила «эпоха дворцовых переворотов».

  • 1762 год — российский император Петр III помиловал фельдмаршала Миниха.

  • 1820 год — русской кругосветной экспедицией шлюпов «Восток» и «Мирный» была открыта Антарктида.

  • 1906 год — в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы — первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.

  • 1918 год — В.И. Ленин подписал декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА).

  • 1945 год — советские войска освободили Клайпеду и Катовице.

  • 1945 год — советские войска заняли Мемель.

  • 1949 год — Газета «Правда» начала кампанию против «безродных космополитов».

  • 1986 год — катастрофа американского космического корабля «Челленджер».

  • 1991 год — Куйбышев переименован в Самару.

  • 1992 год — Борис Ельцин издал указ «О свободе торговли».

  • 1999 год — в Москве прошел финал первого международного конкурса красоты «Мисс Содружество».

  • 2009 год — в Москву прибыл Рауль Кастро. Это первый официальный визит лидера Кубы в Россию после распада СССР.

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