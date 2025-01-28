28 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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28 января отмечается День архива Военно-Морского Флота России, Международный день конструктора Лего и Павлов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
28 января в России отмечается День архива Военно-Морского Флота. Дата выбрана не случайно. Именно 28 января 1724 года, по устному указу Петра I при Адмиралтейств-коллегии для сбора и хранения документов, бумаг об ее экспедициях и контор образовали архив.
28 января отмечается Международный день конструктора Лего. Это праздник, который объединяет уже много поколений детей и взрослых, увлеченных сборкой конструкторов.
Международный день защиты персональных данных.
День рождения дизельного двигателя.
Всемирный день безработных.
День высших специальных офицерских классов ВМФ РФ.
День поп-арта.
День благодарности разработчикам плагинов.
День пробуждения внутреннего ребенка.
День памяти преподобного Павла Фивейского отмечается 28 января. Праздник связан с одним из выдающихся подвижников монашества, жившим в IV веке. Павел Фивейский известен своей глубокою духовной жизнью и стремлением к абсолютному самоотречению, что привлекло внимание других монахов и искателей духовного пути. По преданию, он был одним из первых, кто избрал жизнь в уединении, отвечая на вызовы своего времени, когда христианство становилось все более популярным и мирским.
День памяти преподобного Иоанна Кущника.
28 января православные вспоминают преподобного Павла Фивейского, в народе — Павлов день, или День колдунов. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Проводить уборку всей семьей, чтобы в доме царили благополучие и мир.
Праздник считали отличным днем для свадьбы и венчания. Брак, заключенный 28 января, должен быть крепким и счастливым.
Надевали одежду из льна для крепкого здоровья.
День проводили в кругу друзей — для отпугивания злых сил.
Злиться и ссориться — можно разозлить домового.
Оставлять дом в беспорядке — к тоске и унынию.
Общаться с колдунами, гадалками.
Носить грязную одежду — к привлечению внимания нечисти.
Быть рассеянным и легкомысленным — к потерям в материальном и духовном плане.
Хвастаться достижениями — к неудачам.
Выходить из дома голодным — к болезни.
Тучи плывут с севера — будет похолодание.
Ясный день — к жаркому и сухому лету.
Синицы расшумелись — будут морозы и метели.
1724 год — указом Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет.
1725 год — в России наступила «эпоха дворцовых переворотов».
1762 год — российский император Петр III помиловал фельдмаршала Миниха.
1820 год — русской кругосветной экспедицией шлюпов «Восток» и «Мирный» была открыта Антарктида.
1906 год — в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы — первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.
1918 год — В.И. Ленин подписал декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА).
1945 год — советские войска освободили Клайпеду и Катовице.
1945 год — советские войска заняли Мемель.
1949 год — Газета «Правда» начала кампанию против «безродных космополитов».
1986 год — катастрофа американского космического корабля «Челленджер».
1991 год — Куйбышев переименован в Самару.
1992 год — Борис Ельцин издал указ «О свободе торговли».
1999 год — в Москве прошел финал первого международного конкурса красоты «Мисс Содружество».
2009 год — в Москву прибыл Рауль Кастро. Это первый официальный визит лидера Кубы в Россию после распада СССР.