28 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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28 января отмечается День архива Военно-Морского Флота России, Международный день конструктора Лего и Павлов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День архива Военно-Морского Флота России

28 января в России отмечается День архива Военно-Морского Флота. Дата выбрана не случайно. Именно 28 января 1724 года, по устному указу Петра I при Адмиралтейств-коллегии для сбора и хранения документов, бумаг об ее экспедициях и контор образовали архив.

Фото Wikimedia, GAlexandrova

Международные праздники

Международный день конструктора Лего

28 января отмечается Международный день конструктора Лего. Это праздник, который объединяет уже много поколений детей и взрослых, увлеченных сборкой конструкторов.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 января

Международный день защиты персональных данных.

День рождения дизельного двигателя.

Всемирный день безработных.

День высших специальных офицерских классов ВМФ РФ.

День поп-арта.

День благодарности разработчикам плагинов.

День пробуждения внутреннего ребенка.

Церковные праздники

День памяти преподобного Павла Фивейского

День памяти преподобного Павла Фивейского отмечается 28 января. Праздник связан с одним из выдающихся подвижников монашества, жившим в IV веке. Павел Фивейский известен своей глубокою духовной жизнью и стремлением к абсолютному самоотречению, что привлекло внимание других монахов и искателей духовного пути. По преданию, он был одним из первых, кто избрал жизнь в уединении, отвечая на вызовы своего времени, когда христианство становилось все более популярным и мирским.

Фото Igor Zubkov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 28 января

День памяти преподобного Иоанна Кущника.

Традиции и приметы на 28 января

28 января православные вспоминают преподобного Павла Фивейского, в народе — Павлов день, или День колдунов. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Проводить уборку всей семьей, чтобы в доме царили благополучие и мир.

Праздник считали отличным днем для свадьбы и венчания. Брак, заключенный 28 января, должен быть крепким и счастливым.

Надевали одежду из льна для крепкого здоровья.

День проводили в кругу друзей — для отпугивания злых сил.

Фото Milan Markovic, iStock

Что нельзя делать:

Злиться и ссориться — можно разозлить домового.

Оставлять дом в беспорядке — к тоске и унынию.

Общаться с колдунами, гадалками.

Носить грязную одежду — к привлечению внимания нечисти.

Быть рассеянным и легкомысленным — к потерям в материальном и духовном плане.

Хвастаться достижениями — к неудачам.

Выходить из дома голодным — к болезни.

Погодные приметы:

Тучи плывут с севера — будет похолодание.

Ясный день — к жаркому и сухому лету.

Синицы расшумелись — будут морозы и метели.

Что произошло 28 января