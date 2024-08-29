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Какой сегодня праздник: что за день 29 августа — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

29 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День рождения мотоцикла
Фото AscentXmedia/istockphoto.com
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29 августа отмечается День рождения мотоцикла, День бархатных туфелек и Ореховый Спас. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День подразделений специального назначения ВВ МВД РФ

29 августа принято считать Днем подразделений специального назначения ВВ МВД. Именно в этот день, в 1977 году была создана учебная рота специального назначения (УРСН), на базе которой позже возник известный отряд спецназа «Витязь».

Подразделения специального назначения ВВ МВД РФ
Фото .shock/istockphoto.com

Международные праздники

День рождения мотоцикла

29 августа день рождения отмечает мотоцикл. Именно в этот день, в 1885 года немецкий инженер и конструктор Готтлиб Даймлер получил патент на мотоцикл, который тогда представлял собой велосипед с моторчиком.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 августа

  • День бархатных туфелек;

  • День гуляний по крышам;

  • День «Больше трав, меньше соли»;

  • Международный день действий против ядерных испытаний;

  • День жареного мяса в Японии;

  • День лимонного сока в США;

  • День спорта в Индии.

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Церковные праздники

Праздник перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа (Спас Нерукотворный)

29 августа православная церковь празднует перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.

Свечи в церкви
Фото dimid86/istockphoto.com

В основе торжества лежит предание о чудесном исцелении царя Авгаря, который болел тяжелой формой проказы. Ни один придворный лекарь не мог вылечить его, и властитель, прослышав о чудесах Христа, направил к Нему своего посланника. Узнав о цели визита, Иисус повелел поднести кувшин с водой и полотно, которым Он отер лицо. На полотне остался нерукотворный лик Спасителя. Приложившись к святыне, Авгарь тут же излечился от болезни. В благодарность царь поместил полотно в нише городских ворот и повелел проповедовать Евангелие всем жителям.

Какие еще церковные праздники отмечают 29 августа

  • Праздник иконы Божией Матери Феодоровская;

  • Праздник Порт-Артурской иконы Божией Матери «Торжество Пресвятой Богородицы».

Традиции и приметы на 29 августа

29 августа православные верующие отмечают Спас Нерукотворный, в народе — Ореховый Спас. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в этот день.

Традиции праздника

  • В день празднования в храмах проходят богослужения, верующие приносят орехи и колосья пшеницы, которые освящают после службы.

  • В праздник принято собираться за праздничным столом, на котором обязательно должны быть орехи, мед, фрукты и разные лакомства.

  • Близкие дарят друг другу полотняные или холщовые изделия, в память об обретении Спаса Нерукотворного.

  • Предки в этот день выпекали хлеб из муки нового урожая и парились в бане с вениками из веток орешника, чтобы защититься от сглаза и укрепить здоровье.

  • Женщины с помощью орехов гадали. Если попался зеленый плод — к новостям, гнилой — к бедам, а спелый — к благополучию.

Ореховый Спас
Фото DenisMArt/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Убираться в доме и во дворе.

  • Конфликтовать, ссориться и ругаться.

  • Отказывать в помощи.

Погодные приметы

  • Дождь предвещал раннюю осень.

  • Теплая и солнечная погода — к скорому наступлению «бабьего лета».

  • Журавли улетают — на Покров (14 октября) будут холода.

День знаний в&nbsp;России: история и&nbsp;традиции&nbsp;&mdash; Первый звонок.. День знаний: как появился праздник и как его отмечают
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