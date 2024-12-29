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Какой сегодня праздник: что за день 29 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

29 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

29 декабря отмечается Международный день виолончели
Мария Задорожная
Автор
Международный день виолончели
Фото Alfonso Soler, iStock
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29 декабря отмечается Международный день виолончели, День рождения белого медведя и Агеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День рождения белого медведя

29 декабря в России отмечается День рождения белого медведя. Праздник учредили в 2008 году, чтобы напомнить о необходимости защиты этого вида животных.

День рождения белого медведя
Фото KeithSzafranski, iStock

Международные праздники

Международный день виолончели

29 декабря ежегодно отмечается Международный день виолончели. Это неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 декабря

  • День пушистой елки.

  • День службы профессионально-психологического отбора МВД РФ.

  • День Конституции в Ирландии.

  • День «Тик-так» в США.

  • День восстановления независимости в Монголии.

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Церковные праздники

День памяти святого пророка Аггея

День памяти святого пророка Аггея отмечается в христианской традиции 29 декабря. Аггей — один из ветхозаветных пророков, его имя означает «праздничный» или «радостный». Пророк Аггей жил в VI веке до нашей эры, в период возвращения из вавилонского плена. Он был свидетелем того, как еврейский народ, вернувшийся в Иерусалим, столкнулся с трудностями в восстановлении своего храма и города после разрушения. Он призывал израильтян к обновлению их духовной жизни и восстановлению храма Господа.

День памяти святого пророка Аггея
Фото Iuliia Zavalishina, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 29 декабря

  • День памяти преподобной Софии Суздальской.

  • День памяти блаженной царицы Феофании Византийской.

  • День памяти святого мученика Марина Римского.

Традиции и приметы на 29 декабря

29 декабря православными верующими отмечается День памяти святого пророка Аггея, в народе — Агеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • В праздник не возбраняется труд, святой приветствует работу, но негативно относится к празднеству.

  • Предки вставали рано утром и начинали работу, чтобы следующий год был благоприятным.

  • Люди пили сладкий чай в этот день, чтобы в будущем было крепкое здоровье.

  • Мужчины ходили на рыбалку и охоту.

  • Вечер проводили в кругу семьи или отправлялись в гости.
    В Агеев день просили прощения у того, с кем были в ссоре, чтобы наладить отношения.

  • Предки посещали церковь и молились пророку о душах умерших родственников, а также о здоровье детей.

Пить сладкий чай
Фото NATALYA KANISHCHEVA, iStock

Что нельзя делать:

  • Убираться и забивать гвозди — к проблемам.

  • Проводить время вдали от семьи — к одиночеству в скором времени.

  • Передавать деньги из рук в руки и оставлять их, например, на столе — бумажные купюры и монеты могут стать проводником негативной энергии.

  • Лгать или утаивать правду — к ссорам.

  • Заниматься ремонтом обуви, пересчитывать деньги, подметать, мыть полы, наводить дома порядок — к несчастью и нищете.

  • Держать пустым кошелек — к безденежью.

Погодные приметы:

  • Много инея — на Святки будет теплая погода.

  • Утренний сильный мороз сулит такую же погоду до Крещения.

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