29 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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29 декабря отмечается Международный день виолончели, День рождения белого медведя и Агеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
29 декабря в России отмечается День рождения белого медведя. Праздник учредили в 2008 году, чтобы напомнить о необходимости защиты этого вида животных.
29 декабря ежегодно отмечается Международный день виолончели. Это неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки.
День пушистой елки.
День службы профессионально-психологического отбора МВД РФ.
День Конституции в Ирландии.
День «Тик-так» в США.
День восстановления независимости в Монголии.
День памяти святого пророка Аггея отмечается в христианской традиции 29 декабря. Аггей — один из ветхозаветных пророков, его имя означает «праздничный» или «радостный». Пророк Аггей жил в VI веке до нашей эры, в период возвращения из вавилонского плена. Он был свидетелем того, как еврейский народ, вернувшийся в Иерусалим, столкнулся с трудностями в восстановлении своего храма и города после разрушения. Он призывал израильтян к обновлению их духовной жизни и восстановлению храма Господа.
День памяти преподобной Софии Суздальской.
День памяти блаженной царицы Феофании Византийской.
День памяти святого мученика Марина Римского.
29 декабря православными верующими отмечается День памяти святого пророка Аггея, в народе — Агеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В праздник не возбраняется труд, святой приветствует работу, но негативно относится к празднеству.
Предки вставали рано утром и начинали работу, чтобы следующий год был благоприятным.
Люди пили сладкий чай в этот день, чтобы в будущем было крепкое здоровье.
Мужчины ходили на рыбалку и охоту.
Вечер проводили в кругу семьи или отправлялись в гости.
В Агеев день просили прощения у того, с кем были в ссоре, чтобы наладить отношения.
Предки посещали церковь и молились пророку о душах умерших родственников, а также о здоровье детей.
Убираться и забивать гвозди — к проблемам.
Проводить время вдали от семьи — к одиночеству в скором времени.
Передавать деньги из рук в руки и оставлять их, например, на столе — бумажные купюры и монеты могут стать проводником негативной энергии.
Лгать или утаивать правду — к ссорам.
Заниматься ремонтом обуви, пересчитывать деньги, подметать, мыть полы, наводить дома порядок — к несчастью и нищете.
Держать пустым кошелек — к безденежью.
Много инея — на Святки будет теплая погода.
Утренний сильный мороз сулит такую же погоду до Крещения.