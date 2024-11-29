29 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

29 ноября отмечается «Черная пятница», День буквы «Ё» и Матвеев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День буквы «Ё»

29 ноября отмечается день рождения буквы «Ё». Появилась она в русском языке только в конце XVIII века благодаря княгине, близкой подруге Екатерины II — Екатерине Дашковой. В тот день в доме директора Петербургской академии наук состоялось одно из первых заседаний русских академиков, где Дашкова предложила заменить обозначение звука «io» одной новой буквой — «ё». Вскоре ее предложение было утверждено.

Международные праздники

«Черная пятница»

В 2024 году 29 ноября во многих странах мира начинается Черная пятница. Это период распродаж, выгодных акций и скидок в различных маркетплейсах и магазинах. Придумали праздник в США в середине ХХ века. Изначально в это время начинались предрождественские распродажи. В современном мире «Черная пятница» проводится на следующий после Дня благодарения (он отмечается в последний четверг ноября) и открывает сезон рождественских распродаж.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 ноября

Международный день системного инженера.

День счастливого человека.

День мостов.

Международный день ягуара.

Всемирный день отказа от покупок.

День электронных поздравлений.

Международный день системного инженера.

Церковные праздники

День памяти апостола и евангелиста Матфея

День памяти апостола и евангелиста Матфея отмечается в православной церкви 29 ноября. Матфей, также известный как Левий, был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа и автором одного из четырех Евангелий — Евангелия от Матфея. Святой родился в Галилее и был сборщиком налогов, что в то время считалось знатной и опасной профессией. Он оставил свою работу и последовал за Иисусом, став одним из его самых близких учеников.

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В своем Евангелии Матфей подчеркивает исполнение ветхозаветных пророчеств и обращается преимущественно к еврейской аудитории. После воскресения Христова Матфей проповедовал в различных странах, включая Эфиопию и Персию, и согласно традиции, принял мученическую кончину.

Какие еще церковные праздники отмечаются 29 ноября

День памяти священномученика Филумена.

День памяти святого Фулвиана епископа Эфиопского.

Традиции и приметы на 29 ноября

29 ноября отмечается День памяти апостола и евангелиста Матфея, в народе — Матвеев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

У предков в праздник было принято ходить друг другу в гости, приносить угощения и устраивать семейные застолья.

В праздник старались избавиться от тяжелых мыслей и обид, ходили в церковь.

Чтобы привлечь в дом желанного гостя, девушки втыкали булавку в ручку веника и ставили его у входа в жилище.

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Что нельзя делать

Совершать покупки — считалось, что любая вещь, купленная в Матвеев день, принесет беды и ссоры в дом.

Надевать одежду красного цвета — она навлечет беды.

Часто смотреться в зеркало и любоваться собой — темные силы могут завладеть телом.

Пребывать в негативных мыслях, ругаться и конфликтовать — любые злодеяния вернутся в двойном размере.

Погодные приметы