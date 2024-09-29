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Какой сегодня праздник: что за день 29 сентября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

29 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День машиностроителя
Фото serts, iStock
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29 сентября отмечается День машиностроителя, Всемирный день сердца и Людмилин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День машиностроителя

День машиностроителя в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. В 2024 году торжество выпадает на 29 число. Это праздник всех инженеров машиностроительной отрасли, который призван привлечь внимание к важности их труда.

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Международные праздники

Всемирный день сердца

Всемирный день сердца впервые провели в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. До 2011 года дата празднования приходилась на последнее воскресенье сентября, однако позже праздник окончательно закрепили за 29 сентября. Цель торжества — это повысить информированность населения об опасности, которую скрывают сердечно-сосудистые заболевания.

Всемирный день сердца
Фото manassanant pamai, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 сентября

  • День отоларинголога;

  • Международный день глухих;

  • День осеннего одиночества;

  • Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах;

  • Всемирный день сетчатки глаза;

  • Всемирный день мигрантов и беженцев.

Церковные праздники

День памяти святой мученицы Людмилы

Мученица Людмила Чешская прожила благочестивую богоугодную жизнь. Ее считают первой православной святой. Подобно равноапостольной Ольге, святая княгиня оставила после себя большое наследие в виде детей и внуков. Они стали не только мудрыми правителями, но и до сих пор почитаются как небесные покровители России. Считается, что мощи святой Людмилы творят чудеса и исцеляют.

День памяти святой мученицы Людмилы
Фото DarthArt, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 29 сентября

  • Праздник иконы Божией Матери «Знамение» Каменская;

  • Праздник иконы Божией Матери «Призри на смирение»;

  • День памяти святителя Киприана Московского;

  • День памяти святой великомученицы Евфимии Всехвальной.

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Традиции и приметы на 29 сентября

29 сентября православная церковь чтит память святой княгини Людмилы, в народном календаре — Людмилин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Предки всей семьей ходили в баню. Они верили, что смывают все болезни и невзгоды.

  • Женщины заготавливали на зиму капусту: делали из нее блюда, квасили и солили.

Девушка режет капусту
Фото Tatyana Cheremukhina, iStock

Что нельзя делать

  • Начинать новые дела и запускать значимые проекты — они не увенчаются успехом.

  • Надевать старую и грязную одежду — к появлению слухов и сплетен.

  • Переезжать, уезжать в дальние поездки — к проблемам.

  • Завидовать и желать другим зла — к потере здоровья и богатства.

Погодные приметы

  • Теплая и сухая погода — к поздней зиме.

  • Гром гремит — будет холодная и суровая зима.

  • Галки в стаи собрались — к ясной погоде.

  • Звезды мерцают — к смене погоды.

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