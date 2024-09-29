29 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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29 сентября отмечается День машиностроителя, Всемирный день сердца и Людмилин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День машиностроителя

День машиностроителя в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. В 2024 году торжество выпадает на 29 число. Это праздник всех инженеров машиностроительной отрасли, который призван привлечь внимание к важности их труда.

Международные праздники

Всемирный день сердца

Всемирный день сердца впервые провели в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. До 2011 года дата празднования приходилась на последнее воскресенье сентября, однако позже праздник окончательно закрепили за 29 сентября. Цель торжества — это повысить информированность населения об опасности, которую скрывают сердечно-сосудистые заболевания.

Фото manassanant pamai, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 сентября

День отоларинголога;

Международный день глухих;

День осеннего одиночества;

Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах;

Всемирный день сетчатки глаза;

Всемирный день мигрантов и беженцев.

Церковные праздники

День памяти святой мученицы Людмилы

Мученица Людмила Чешская прожила благочестивую богоугодную жизнь. Ее считают первой православной святой. Подобно равноапостольной Ольге, святая княгиня оставила после себя большое наследие в виде детей и внуков. Они стали не только мудрыми правителями, но и до сих пор почитаются как небесные покровители России. Считается, что мощи святой Людмилы творят чудеса и исцеляют.

Фото DarthArt, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 29 сентября

Праздник иконы Божией Матери «Знамение» Каменская;

Праздник иконы Божией Матери «Призри на смирение»;

День памяти святителя Киприана Московского;

День памяти святой великомученицы Евфимии Всехвальной.

Традиции и приметы на 29 сентября

29 сентября православная церковь чтит память святой княгини Людмилы, в народном календаре — Людмилин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Предки всей семьей ходили в баню. Они верили, что смывают все болезни и невзгоды.

Женщины заготавливали на зиму капусту: делали из нее блюда, квасили и солили.

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Что нельзя делать

Начинать новые дела и запускать значимые проекты — они не увенчаются успехом.

Надевать старую и грязную одежду — к появлению слухов и сплетен.

Переезжать, уезжать в дальние поездки — к проблемам.

Завидовать и желать другим зла — к потере здоровья и богатства.

Погодные приметы