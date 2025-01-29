29 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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29 января отмечается День первооткрывателя, День кукурузных чипсов и Петров день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
День первооткрывателя отмечается в России 29 января. Эта дата связана с открытием континента Антарктида в 1820 году.
Ежегодно 29 января во всем мире отмечается День кукурузных чипсов. Эта любимая в Мексике закуска, которую придумали в 1943 году.
Китайский Новый год.
День мобилизации против угрозы ядерной войны.
День вольнодумцев.
День неспешного заплетания кос.
День необязательств.
День скряги.
День изобретения автомобиля.
День поклонения честным веригам святого апостола Петра отмечается 29 января. Этот день посвящен памяти святого апостола Петра, который был одним из ближайших учеников Иисуса Христа и считается основателем христианской церкви.
По преданию, апостол Петр, находясь в заключении, был скован железными цепями, но затем произошло его чудесное освобождение. Вериги, в которых он был заключен, стали почитать как святыни. Церковь считает, что они обладают особой благодатью и целебной силой.
День памяти праведного Максима Тотемского.
29 января православные вспоминают святого апостола Петра, в народе — Петров день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Делились деталями хорошего сна с близкими, чтобы он сбылся.
Петров день предки проводили за трудом. Считалось, что работающим улыбнется удача.
Друзей и близких приглашали на ужин. После еды не выбрасывали крошки и остатки пищи, отдавали их животным и птицам, чтобы в доме был достаток.
В праздник начинали что-то новое: меняли работу, занимались рукоделием.
Венчаться в церкви.
Пить алкоголь, переедать, ссориться и злиться — к бедам.
Молодым одиноким девушкам подолгу смотреть в окно — под видом привлекательного молодого человека рядом с домом могла появиться нечисть.
Незамужним девушкам надевать черное — таким нарядом можно притянуть к себе одиночество.
Свободным девушкам стоять и любоваться на свое отражение в зеркале — к потери молодости и красоты.
Оставлять пустыми погреб и холодильник — голоду.
Северный ветер — к морозам.
Мороз сулит жаркое лето.
Закат красного цвета — следующий день будет морозным, но ясным.
1710 год — в Российской империи выходит указ императора Петра I об официальном введении русского гражданского алфавита. Русская Православная Церковь продолжает пользоваться старославянским алфавитом.
1833 год — в Санкт-Петербурге учреждена первая в России городская почта.
1886 год — день рождения первого в мире бензинового автомобиля (Карл Бенц получил патент № 37435 на первое транспортное средство, работающее на бензине).
1908 год — в Санкт-Петербурге учрежден первый в России аэроклуб.
1920 год — в Советской России введена всеобщая трудовая повинность.
1932 год — на горьковском заводе «рождается» полуторка — первый грузовой автомобиль «ГАЗ-АА».
1935 год — в СССР образована Калининская (ныне Тверская) область.
1960 год — создана первая искусственная почка.
1992 год — Государственная библиотека им. Ленина преобразована в Российскую государственную библиотеку (РГБ).
1994 год — умер Евгений Леонов, русский советский актер, народный артист СССР.
2010 год — совершил первый испытательный полет современный российский истребитель пятого поколения Т-50.