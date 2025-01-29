29 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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29 января отмечается День первооткрывателя, День кукурузных чипсов и Петров день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День первооткрывателя

День первооткрывателя отмечается в России 29 января. Эта дата связана с открытием континента Антарктида в 1820 году.

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Международные праздники

День кукурузных чипсов

Ежегодно 29 января во всем мире отмечается День кукурузных чипсов. Эта любимая в Мексике закуска, которую придумали в 1943 году.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 29 января

Китайский Новый год.

День мобилизации против угрозы ядерной войны.

День вольнодумцев.

День неспешного заплетания кос.

День необязательств.

День скряги.

День изобретения автомобиля.

Церковные праздники

День поклонения честным веригам святого апостола Петра

День поклонения честным веригам святого апостола Петра отмечается 29 января. Этот день посвящен памяти святого апостола Петра, который был одним из ближайших учеников Иисуса Христа и считается основателем христианской церкви.

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По преданию, апостол Петр, находясь в заключении, был скован железными цепями, но затем произошло его чудесное освобождение. Вериги, в которых он был заключен, стали почитать как святыни. Церковь считает, что они обладают особой благодатью и целебной силой.

Какие еще церковные праздники отмечаются 29 января

День памяти праведного Максима Тотемского.

Традиции и приметы на 29 января

29 января православные вспоминают святого апостола Петра, в народе — Петров день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Делились деталями хорошего сна с близкими, чтобы он сбылся.

Петров день предки проводили за трудом. Считалось, что работающим улыбнется удача.

Друзей и близких приглашали на ужин. После еды не выбрасывали крошки и остатки пищи, отдавали их животным и птицам, чтобы в доме был достаток.

В праздник начинали что-то новое: меняли работу, занимались рукоделием.

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Что нельзя делать:

Венчаться в церкви.

Пить алкоголь, переедать, ссориться и злиться — к бедам.

Молодым одиноким девушкам подолгу смотреть в окно — под видом привлекательного молодого человека рядом с домом могла появиться нечисть.

Незамужним девушкам надевать черное — таким нарядом можно притянуть к себе одиночество.

Свободным девушкам стоять и любоваться на свое отражение в зеркале — к потери молодости и красоты.

Оставлять пустыми погреб и холодильник — голоду.

Погодные приметы:

Северный ветер — к морозам.

Мороз сулит жаркое лето.

Закат красного цвета — следующий день будет морозным, но ясным.

Что произошло 29 января