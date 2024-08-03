3 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

3 августа отмечается День арбуза, Международный день блюза и День Онуфрия Молчаливого. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Международные праздники

День арбуза

3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник — День арбуза. Свое начала он берет в США, где его называют Национальный день арбуза. Ведь американцы считаются лидерами по поеданию сладкой ягоды. Но родиной арбуза считается Южная Африка. Сейчас это однолетнее травянистое растение имеет свыше 1200 сортов, его выращивают в 96 странах мира.

Международный день блюза

Ежегодно в первую субботу августа отмечается Международный день блюза. В 2024 году праздник выпал на 3 августа.

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Блюз считается одним из самых популярных музыкальных жанров 1950-1960-х годов, а зародился он на юго-востоке США. Блюз оказал большое влияние на музыкальные традиции 20 века, лег в основу соула и рок-н-ролла, также оставил отпечаток на джазе, кантри и других направлениях.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 3 августа

День поцелуев с зеркалом;

Международный день алопеции;

День осведомленности о синдроме «гвоздики»;

День клоуна в США;

День еды в Канаде.

Церковные праздники

День памяти преподобного Онуфрия Печерского

Святой Онуфрий Печерский жил в XII веке в Антониевых пещерах. Обстоятельства, по причине которых Онуфрий был причислен к лику святых, не сохранились. Известно только, что он был безмолвным затворником, держал длительные строжайшие посты и отличался суровостью характера. Святой Онуфрий был монахом Киево-Печерского монастыря, где по сей день хранятся его останки.

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Какие еще церковные праздники отмечают 3 августа

День памяти преподобного Онисима Затворника;

День памяти святого пророка Иезекииля;

День памяти преподобного Симеона Палестинского.

Традиции и приметы на 3 августа

3 августа православные христиане вспоминают преподобного Онуфрия Печерского. В народном календаре этот праздник называют День Онуфрия Молчаливого. Рассказываем, какие традиции, запреты и погодные приметы существуют 3 августа.

Традиции праздника

На Руси в этот день все работы проводились в полном молчании. Мужчины начинали приводить в порядок амбары, готовили место для зерна и проветривали закрома.

Хозяйки в праздник молча замешивали тесто и готовили еду.

В день Онуфрия Молчаливого начинали прощаться с летом и собирать яблоки. Но до Яблочного спаса их не ели, а только делали заготовки на зиму.

В этот праздник пускали в дом кошек, считалось, что 3 августа им обязательно улыбнется удача и они поймают мышь.

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Что нельзя делать

Сплетничать, распускать слухи, обманывать и вступать в споры, конфликтовать.

Оставлять дома немытую посуду и разбрасывать вещи.

Отказывать в помощи людям.

Погодные приметы