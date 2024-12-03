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Какой сегодня праздник: что за день 3 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

3 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

3 декабря в России отмечается День юриста
Мария Задорожная
Автор
День юриста
Фото ijeab, iStock
День корицы
Фото Derkien, iStock
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3 декабря отмечается День юриста, День корицы и Проклов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День юриста

3 декабря в России отмечается День юриста. Именно в этот день в 1864 году были приняты судебные уставы, которые стали основой всей судебной реформы Александра II, полностью изменившей судоустройство в стране.

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Международные праздники

День корицы

3 декабря во многих странах отмечается День корицы. Это праздник одной из самых популярных специй в мире, которая у многих людей ассоциируется с теплом, счастьем и сезоном зимних праздников.

День корицы
Фото Derkien, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 3 декабря

  • День Неизвестного солдата.

  • Международный день инвалидов.

  • День положительных ответов.

  • Всероссийский день пассажира.

  • День атомного ледокольного флота РФ.

  • День кавказской овчарки.

  • День рождения SMS.

  • Всемирный день трюков.

  • Международный день компьютерной 3D-графики.

  • Международный день борьбы с пестицидами.

Церковные праздники

День памяти святителя Прокла Константинопольского

День памяти святителя Прокла Константинопольского отмечается православной церковью 3 декабря. Прокл стал патриархом Константинопольским в V веке и был известен своей богословской мудростью и упорной борьбой с язычниками. Он сыграл важную роль на Эфесском соборе, защищая учение о двух природах Иисуса Христа. Прокл также вел активную пастырскую деятельность, заботился о духовном просвещении верующих и поддерживал нуждающихся.

День памяти святителя Прокла Константинопольского
Фото инесса касьянова, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 3 декабря

  • День памяти преподобного Григория Декаполита.

  • День памяти преподобного Дамиана Юрьегорского.

  • День памяти святого мученика Дасия Доростольского.

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Традиции и приметы на 3 декабря

3 декабря православные христиане чтят память святителя Прокла Константинопольского, в народе — Проклов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • В праздник было принято совершать крупные покупки. Считалось, что приобретения прослужат долго, а потраченные деньги быстро вернутся.

  • Старались в этот день завершить ремонт или выбросить старую мебель, чтобы очистить жилище от негативной энергии.

Совершать крупные покупки — покупать машину.
Фото SergeyTikhomirov, iStock

Что нельзя делать

  • Отправляться в дальние поездки — в пути могут случиться неприятности.

  • Устраивать шумные посиделки — будут проблемы.

  • Злиться и негативно мыслить — все отрицательное вернется бумерангом.

Погодные приметы

  • Идет снег — к заморозкам.

  • Домашние животные не хотят выходить на улицу — к сильным морозам.

  • Солнце выглянуло — скоро будет оттепель.

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