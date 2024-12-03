3 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

3 декабря отмечается День юриста, День корицы и Проклов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День юриста

3 декабря в России отмечается День юриста. Именно в этот день в 1864 году были приняты судебные уставы, которые стали основой всей судебной реформы Александра II, полностью изменившей судоустройство в стране.

Международные праздники

День корицы

3 декабря во многих странах отмечается День корицы. Это праздник одной из самых популярных специй в мире, которая у многих людей ассоциируется с теплом, счастьем и сезоном зимних праздников.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 3 декабря

День Неизвестного солдата.

Международный день инвалидов.

День положительных ответов.

Всероссийский день пассажира.

День атомного ледокольного флота РФ.

День кавказской овчарки.

День рождения SMS.

Всемирный день трюков.

Международный день компьютерной 3D-графики.

Международный день борьбы с пестицидами.

Церковные праздники

День памяти святителя Прокла Константинопольского

День памяти святителя Прокла Константинопольского отмечается православной церковью 3 декабря. Прокл стал патриархом Константинопольским в V веке и был известен своей богословской мудростью и упорной борьбой с язычниками. Он сыграл важную роль на Эфесском соборе, защищая учение о двух природах Иисуса Христа. Прокл также вел активную пастырскую деятельность, заботился о духовном просвещении верующих и поддерживал нуждающихся.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 3 декабря

День памяти преподобного Григория Декаполита.

День памяти преподобного Дамиана Юрьегорского.

День памяти святого мученика Дасия Доростольского.

Традиции и приметы на 3 декабря

3 декабря православные христиане чтят память святителя Прокла Константинопольского, в народе — Проклов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

В праздник было принято совершать крупные покупки. Считалось, что приобретения прослужат долго, а потраченные деньги быстро вернутся.

Старались в этот день завершить ремонт или выбросить старую мебель, чтобы очистить жилище от негативной энергии.

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Что нельзя делать

Отправляться в дальние поездки — в пути могут случиться неприятности.

Устраивать шумные посиделки — будут проблемы.

Злиться и негативно мыслить — все отрицательное вернется бумерангом.

Погодные приметы