3 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

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3 февраля отмечается Международный день нежности, День кормления птиц и Максимов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День кормления птиц

3 февраля в России отмечается неофициальный праздник — День кормления птиц. Считается, что именно в феврале наступает самая холодная часть зимы, когда птицы нуждаются в заботе и еде.

Фото arh-sib@rambler.ru, iStock

Международные праздники

Международный день нежности

Ежегодно 3 февраля в мире отмечается Международный день нежности. Неизвестно, кто придумал праздник, но в этот день принято проявлять особые нежные чувства к родным и близким.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 3 февраля

День семейного счастья.

День женщины-врача.

День морковного торта.

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

День золотистого ретривера.

Церковные праздники

День памяти преподобного Максима Грека

День памяти преподобного Максима Грека отмечается 3 февраля и связан с памятью святого, который считается одной из значительных фигур в православной традиции. Максим Грек был ученым, монахом и переводчиком. Он приехал в Россию, где стал первым в области перевода греческих богословских текстов на славянский язык, что сыграло важную роль в развитии русской культуры и православия.

Фото tomch, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 3 февраля

Праздник иконы Божией Матери Ктиторская.

Праздник Ватопедской иконы Божией Матери «Утешение».

День памяти преподобного Максима Исповедника.

Традиции и приметы на 3 февраля

3 февраля православные вспоминают преподобного Максима Грека, в народе — Максимов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Супруги выходили во двор, брались за руки и стряхивали снег с какого-нибудь дерева, чтобы привлечь благополучие и деньги в семью.

Чтобы год был богатым, хозяйки пекли пироги с любой начинкой и раздавали по кусочку домочадцам.

Люди принимали у себя гостей, угощали их лучшими блюдами.

В этот день старались помочь нуждающимся.

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Что нельзя делать:

Ссориться и сплетничать — к неудачам.

Смеяться над чужими проблемами — такие же проблемы придут в жизнь.

Отказывать в помощи — к беде.

Одалживать соль — к сглазу.

Пришивать пуговицы — можно притянуть несчастья.

Погодные приметы:

Ясная погода — к морозам и ранней весне.

Яркий месяц в небе — будет урожайный год.

Зайцы выбежали в поле — к снегу.

Что произошло 3 февраля