3 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

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3 февраля отмечается Международный день нежности, День кормления птиц и Максимов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
3 февраля в России отмечается неофициальный праздник — День кормления птиц. Считается, что именно в феврале наступает самая холодная часть зимы, когда птицы нуждаются в заботе и еде.
Ежегодно 3 февраля в мире отмечается Международный день нежности. Неизвестно, кто придумал праздник, но в этот день принято проявлять особые нежные чувства к родным и близким.
День семейного счастья.
День женщины-врача.
День морковного торта.
Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.
День золотистого ретривера.
День памяти преподобного Максима Грека отмечается 3 февраля и связан с памятью святого, который считается одной из значительных фигур в православной традиции. Максим Грек был ученым, монахом и переводчиком. Он приехал в Россию, где стал первым в области перевода греческих богословских текстов на славянский язык, что сыграло важную роль в развитии русской культуры и православия.
Праздник иконы Божией Матери Ктиторская.
Праздник Ватопедской иконы Божией Матери «Утешение».
День памяти преподобного Максима Исповедника.
3 февраля православные вспоминают преподобного Максима Грека, в народе — Максимов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Супруги выходили во двор, брались за руки и стряхивали снег с какого-нибудь дерева, чтобы привлечь благополучие и деньги в семью.
Чтобы год был богатым, хозяйки пекли пироги с любой начинкой и раздавали по кусочку домочадцам.
Люди принимали у себя гостей, угощали их лучшими блюдами.
В этот день старались помочь нуждающимся.
Ссориться и сплетничать — к неудачам.
Смеяться над чужими проблемами — такие же проблемы придут в жизнь.
Отказывать в помощи — к беде.
Одалживать соль — к сглазу.
Пришивать пуговицы — можно притянуть несчастья.
Ясная погода — к морозам и ранней весне.
Яркий месяц в небе — будет урожайный год.
Зайцы выбежали в поле — к снегу.
1565 год — русский царь Иван Грозный учредил опричнину.
1718 год — Петр I лишает своего сына Алексея права наследовать царский престол.
1826 год — Александр Грибоедов арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов.
1920 год — в РСФСР образовано Государственное хранилище ценностей (Гохран).
1925 год — из Большого театра СССР впервые транслировалась радиопостановка оперы «Князь Игорь» Бородина А. П. С этого дня началась регулярная трансляция спектаклей из театров Москвы.
1945 год — завершения Висло-Одерской операции.
1966 год — открывается первая международная авиалиния Москва-Рига-Париж на самолетах Ан-12.
1966 год — АМС Луна-9, запущенная 31 января, впервые в мире осуществила посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.
1991 год — прекратила свое существование Итальянская коммунистическая партия.
1994 год — Сергей Крикалев первым из российских космонавтов совершил полет на американском космическом корабле — шаттле «Дискавери».