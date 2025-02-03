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Какой сегодня праздник: что за день 3 февраля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

3 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Международный день нежности
Фото Petar Chernaev, iStock
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3 февраля отмечается Международный день нежности, День кормления птиц и Максимов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День кормления птиц

3 февраля в России отмечается неофициальный праздник — День кормления птиц. Считается, что именно в феврале наступает самая холодная часть зимы, когда птицы нуждаются в заботе и еде.

День кормления птиц
Фото arh-sib@rambler.ru, iStock

Международные праздники

Международный день нежности

Ежегодно 3 февраля в мире отмечается Международный день нежности. Неизвестно, кто придумал праздник, но в этот день принято проявлять особые нежные чувства к родным и близким.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 3 февраля

  • День семейного счастья.

  • День женщины-врача.

  • День морковного торта.

  • Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

  • День золотистого ретривера.

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Церковные праздники

День памяти преподобного Максима Грека

День памяти преподобного Максима Грека отмечается 3 февраля и связан с памятью святого, который считается одной из значительных фигур в православной традиции. Максим Грек был ученым, монахом и переводчиком. Он приехал в Россию, где стал первым в области перевода греческих богословских текстов на славянский язык, что сыграло важную роль в развитии русской культуры и православия.

День памяти преподобного Максима Грека
Фото tomch, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 3 февраля

  • Праздник иконы Божией Матери Ктиторская.

  • Праздник Ватопедской иконы Божией Матери «Утешение».

  • День памяти преподобного Максима Исповедника.

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Традиции и приметы на 3 февраля

3 февраля православные вспоминают преподобного Максима Грека, в народе — Максимов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Супруги выходили во двор, брались за руки и стряхивали снег с какого-нибудь дерева, чтобы привлечь благополучие и деньги в семью.

  • Чтобы год был богатым, хозяйки пекли пироги с любой начинкой и раздавали по кусочку домочадцам.

  • Люди принимали у себя гостей, угощали их лучшими блюдами.

  • В этот день старались помочь нуждающимся.

Печь пироги
Фото bhofack2, iStock

Что нельзя делать:

  • Ссориться и сплетничать — к неудачам.

  • Смеяться над чужими проблемами — такие же проблемы придут в жизнь.

  • Отказывать в помощи — к беде.

  • Одалживать соль — к сглазу.

  • Пришивать пуговицы — можно притянуть несчастья.

Погодные приметы:

  • Ясная погода — к морозам и ранней весне.

  • Яркий месяц в небе — будет урожайный год.

  • Зайцы выбежали в поле — к снегу.

  • 1565 год — русский царь Иван Грозный учредил опричнину.

  • 1718 год — Петр I лишает своего сына Алексея права наследовать царский престол.

  • 1826 год — Александр Грибоедов арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов.

  • 1920 год — в РСФСР образовано Государственное хранилище ценностей (Гохран).

  • 1925 год — из Большого театра СССР впервые транслировалась радиопостановка оперы «Князь Игорь» Бородина А. П. С этого дня началась регулярная трансляция спектаклей из театров Москвы.

  • 1945 год — завершения Висло-Одерской операции.

  • 1966 год — открывается первая международная авиалиния Москва-Рига-Париж на самолетах Ан-12.

  • 1966 год — АМС Луна-9, запущенная 31 января, впервые в мире осуществила посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.

  • 1991 год — прекратила свое существование Итальянская коммунистическая партия.

  • 1994 год — Сергей Крикалев первым из российских космонавтов совершил полет на американском космическом корабле — шаттле «Дискавери».

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