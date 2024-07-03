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Какой сегодня праздник: что за день 3 июля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

5 мин.

3 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Маковей
Автор
День ГАИ
Фото Kichigin/istockphoto.com
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3 июля отмечается День ГАИ, День тайной дружбы, Мефодьев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День Госавтоинспекции МВД РФ (День ГАИ)

3 июля 1936 года было утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции СССР». Именно с этого дня в структуре центрального аппарата НКВД появился специальный отдел, ОГАИ, со штатом в 57 человек.

Международные праздники

Международный день отказа от использования полиэтиленовых пакетов

Праздник призывает всех неравнодушных людей выбирать бумажные упаковки и многоразовые сумки для переноски. Главная цель торжества — сохранение окружающей среды и предотвращение ее загрязнения пластиком.

Международный день отказа от использования полиэтиленового пакета
Фото Phynart Studio/istockphoto.com

Международный день бросания камня

Праздник придумал проект Word Rocks в 2015 году. Цель — объединить людей по всему миру с помощью искусства наскальной живописи.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 3 июля

  • День тайной дружбы;

  • День «Держитесь подальше от солнца»;

  • День благодарности воздушному кондиционеру;

  • День славления князя Святослава Игоревича;

  • День республики Хакасия;

  • День единения народов Карачаево-Черкесии.

Церковные праздники

Праздник иконы Божией Матери Моденская (Косинская)

В 1717 году икону Божией Матери привез в Россию граф Борис Шереметьев из итальянского города Модены (Северная Италия). В село Косино ее пожертвовал Петр I.

Церковные праздники
Фото Anna_Anikina/istockphoto.com

День памяти епископа Патарского, священномученика Мефодия

Мефодий жил в 3-4 веках в Малой Азии. Был мирным и смиренным человеком. Он учил христианству и считал, что свою веру нужно отстаивать твердо, бороться с ересью. В результате его казнили. После себя он оставил богатое литературное наследие: сочинения в защиту христианства, изложение православных догматов против ереси, нравственные поучения и толкования Священного Писания.

Традиции и приметы на 3 июля

3 июля православная церковь чтит память епископа Патарского, священномученика Мефодия. В народе этот день прозвали Мефодьев день или Мефодий Перепелятник.

Традиции праздника

  • Считалось, что пойманный в этот день белый перепел принесет огромную удачу и счастье, поэтому предки шли на охоту.

  • Люди старались обращаться в Мефодьев день к знахарям и травникам. Они верили, что растения обладают целебной силой.

Традиции и приметы 3 июля: нельзя заплетать косы
Фото photo_chaz/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Молодым девушкам и женщинам заплетать косы, чтобы в будущем не страдать головной болью.

  • Трогать пауков, особенно в доме. Иначе уйдут благополучие и достаток.

  • Выбрасывать остатки еды. Их следует отдать нищим и животным.

  • Есть мясо птицы — к голоду и бедности.

  • Отправляться в путешествия, ходить в лес — там ждет опасность.

  • Выносить из дома мусор, ненужный хлам — выбросите удачу.

Погодные приметы

  • Сова сидит на крыше дома — будет пожар.

  • Дождь в этот день сулит плохую погоду еще на месяц.

  • Лебеди вечером раскричались — к ненастью.

  • Лягушки выползают на берег — к сильным осадкам.

  • Паук сплел паутину — будет хорошая погода.

  • Пчелы много жалят — к засухе.

  • Перепелки подлетают к домам — к суровой зиме.
  • Рыбы всплывают на поверхность воды — будет гроза.

Том Круз

Американский актер Том Круз родился 3 июля 1962 года в городе Сиракузи штата Нью-Йорк. К 14 годам сменил 15 школ, затем стал обучаться в семинарии, заниматься борьбой, но из-за травмы бросил спорт.

Актер Том Круз
Фото Global Look Press

Чтобы стать актером, он отправился в Нью-Йорк. В череде подработок (мытья посуды, разгрузки фур) случайно получил свою первую настоящую роль. В 1983 году на экраны вышел фильм «Рискованный бизнес», который принес Тому настоящую популярность. Потом актер снялся еще в нескольких известных фильмах — «Миссия невыполнима» (2, 3 части фильма), «Джерри Магуайер», «С широко закрытыми глазами», «Ванильное небо», «Остин Пауэрс», «Война миров», «Операция «Валькирия» и другие.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Миссия невыполнима&raquo;. «Миссия невыполнима»: Том Круз продолжит сниматься во франшизе до 80 лет

Франц Кафка

Родился Франц Кафка 3 июля 1883 года в Чехии. Сначала закончил начальную школу, затем гимназию, а уже после поступил в Карлов университет в Праге, после чего стал доктором права.

Писатель Франц Кафка
Фото Global Look Press

Всю свою карьеру Франц работал на небольших чиновничьих должностях. Однако недолюбливал официальную работу и питал страсть к литературе. Он писал прозу, но при жизни не публиковался, получил известность посмертно и стал одной из ключевых фигур литературы ХХ века. Среди произведений Кафки можно найти известные романы «Процесс», «Замок», «Америка», а также множество новелл, например, «Превращение». Скончался Франц в июне 1924 года от туберкулеза.

Кто еще родился 3 июля

  • Алексей Серебряков (1964) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РФ.

  • Геннадий Корольков (1941 — 2007) — советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.

  • Том Стоппард (1937) — английский драматург, режиссер, сценарист и критик.

  • Карлос Клайбер (1930 — 2004) — австрийский дирижер.

  • Анатолий Эфрос (1925 — 1987) — советский режиссер, сценарист, педагог, заслуженный деятель искусств России.

  • Зинаида Райх (1894 — 1939) — русская актриса, жена Сергея Есенина и Всеволода Мейерхольда.

  • Митрофан Пятницкий (1864 — 1927) — русский и советский музыкант, певец, фольклорист.

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