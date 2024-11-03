3 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

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3 ноября отмечается День оладушек, Всемирный день косплея и Илларионов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
День оладушек в России отмечается 3 ноября по довольно интересной причине, связанной с традициями, культурой и историей. Ноябрь — это время, когда заканчивались осенние работы, и люди готовились к зиме. Хозяйки использовали оставшиеся запасы муки и других продуктов, чтобы приготовить вкусные блюда, например, оладьи.
3 ноября отмечается Всемирный день косплея. Он связан с популяризацией косплея как культурного явления. Дата торжества выбрана не случайно — она совпадает с японским праздником «Набэ», который посвящен культуре аниме, манги и игр.
Международный день калькулятора;
Всемирный день медузы;
День клише;
День сэндвича в США;
День флага в ОАЭ.
Преподобный Иларион Великий (около 291-371 гг.) — выдающийся христианский монах и подвижник, который считается одним из основателей монашества в Палестине. Он известен своей аскетической жизнью, мудростью и духовными наставлениями. Иларион ушел в пустыню, где провел многие годы, служа Богу и помогая людям, ищущим духовной поддержки. Православная церковь чтит его память 3 ноября, поскольку этот день установлен в честь его воспоминания в календаре святых.
День памяти преподобного Илариона Псковоезерского;
День памяти святых мучеников Дасия, Гаия и Зотика.
3 ноября православная церковь чтит память преподобного Илариона Великого и Илариона Псковоезерского, в народе — Илларионов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки старались не покидать дом, наводили уют. Девушки собирались за столом и занимались рукоделием, готовили ужин.
Люди посещали кладбища, поминали усопших родственников.
На перекрестке рассыпали хлебные крошки, чтобы задобрить умерших родственников, которые могли явиться в образе птиц.
Отправляться в путешествия и долгие поездки — они будут неудачными.
Поднимать с пола чужие вещи, особенно деньги — так можно навлечь на себя беды и невзгоды того, кто их потерял.
Рассказывать о планах — они не осуществляться.
Конфликтовать и ссориться с близкими — раздор надолго поселится в доме.
Снег выпал на мокрую землю и не растаял — в следующем году будет урожай.
Большие сугробы означают, что снег долго не пролежит.
Безоблачная погода предвещает скорые холода.
Закат красного цвета — к заморозкам.
Юго-восточный ветер — к осадкам и потеплению.