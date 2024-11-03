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Какой сегодня праздник: что за день 3 ноября - традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

3 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

3 ноября отмечается Всемирный день косплея
Мария Задорожная
Автор
Всемирный день косплея
Фото Renphoto, iStock
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3 ноября отмечается День оладушек, Всемирный день косплея и Илларионов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День оладушек

День оладушек в России отмечается 3 ноября по довольно интересной причине, связанной с традициями, культурой и историей. Ноябрь — это время, когда заканчивались осенние работы, и люди готовились к зиме. Хозяйки использовали оставшиеся запасы муки и других продуктов, чтобы приготовить вкусные блюда, например, оладьи.

День оладушек
Фото Janna Danilova, iStock

Международные праздники

Всемирный день косплея

3 ноября отмечается Всемирный день косплея. Он связан с популяризацией косплея как культурного явления. Дата торжества выбрана не случайно — она совпадает с японским праздником «Набэ», который посвящен культуре аниме, манги и игр.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 3 ноября

  • Международный день калькулятора;

  • Всемирный день медузы;

  • День клише;

  • День сэндвича в США;

  • День флага в ОАЭ.

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Церковные праздники

День памяти преподобного Илариона Великого

Преподобный Иларион Великий (около 291-371 гг.) — выдающийся христианский монах и подвижник, который считается одним из основателей монашества в Палестине. Он известен своей аскетической жизнью, мудростью и духовными наставлениями. Иларион ушел в пустыню, где провел многие годы, служа Богу и помогая людям, ищущим духовной поддержки. Православная церковь чтит его память 3 ноября, поскольку этот день установлен в честь его воспоминания в календаре святых.

День памяти преподобного Илариона Великого
Фото Popescu Marius, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 3 ноября

  • День памяти преподобного Илариона Псковоезерского;

  • День памяти святых мучеников Дасия, Гаия и Зотика.

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Традиции и приметы на 3 ноября

3 ноября православная церковь чтит память преподобного Илариона Великого и Илариона Псковоезерского, в народе — Илларионов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Предки старались не покидать дом, наводили уют. Девушки собирались за столом и занимались рукоделием, готовили ужин.

  • Люди посещали кладбища, поминали усопших родственников.

  • На перекрестке рассыпали хлебные крошки, чтобы задобрить умерших родственников, которые могли явиться в образе птиц.

Семья собралась за праздничным столом
Фото Georgijevic, iStock

Что нельзя делать

  • Отправляться в путешествия и долгие поездки — они будут неудачными.

  • Поднимать с пола чужие вещи, особенно деньги — так можно навлечь на себя беды и невзгоды того, кто их потерял.

  • Рассказывать о планах — они не осуществляться.

  • Конфликтовать и ссориться с близкими — раздор надолго поселится в доме.

Погодные приметы

  • Снег выпал на мокрую землю и не растаял — в следующем году будет урожай.

  • Большие сугробы означают, что снег долго не пролежит.

  • Безоблачная погода предвещает скорые холода.

  • Закат красного цвета — к заморозкам.

  • Юго-восточный ветер — к осадкам и потеплению.

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