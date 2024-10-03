3 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

3 октября отмечается Всемирный день трезвости, День брусники и Астафий Ветряк. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День ОМОНа

Ежегодно 3 октября в России отмечается День отрядов мобильных особого назначения МВД России, или День ОМОНа. В 1988 году именно в этот день в СССР впервые создали отряды милиции особого назначения.

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Международные праздники

Всемирный день смузи

С 2015 года во многих странах 3 октября отмечается Всемирный день смузи. Его инициатором стал молекулярный токсиколог и доктор наук из Канады Рея Мехта. Цель торжества — повысить осведомленность населения о здоровом питании и заболеваниях, связанных с питанием.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 3 октября

Всемирный день грибника;

День поиска каштанов;

День «Посмотрите на листья»;

Международный день войлока;

День осведомленности о вирусах;

День бойфренда в США;

День основания государства в Южной Корее;

День карамели с заварным кремом в США.

Церковные праздники

День памяти великомученика Евстафия Плакиды

Святой великомученик Евстафий был военачальником при императорах Тите и Траяне. Еще до своего крещения, он творил добрые дела, помогал всем бедствующим. Но однажды во время охоты в лесу с ним произошло чудо: олень повернулся к Евстафию и спросил, зачем тот преследует его. Вернувшись домой, военачальник крестился вместе со всей семьей. Однажды Евстафия, его жену и детей пригласили на пир и предложили им принести жертву языческим богам, но они отказались. За это семья приняла мученическую смерть.

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Какие еще церковные праздники отмечают 3 октября

Собор Брянских святых;

День памяти благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Федора, чудотворцев.

Традиции и приметы на 3 октября

3 октября православная церковь чтит память великомученика Евстафия Плакиды, в народе — Астафий Ветряк. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

По традиции в этот день проветривали одежду. Считалось, что так в будущем можно избежать бед и несчастий.

3 октября на Руси свой праздник отмечали мельники. Крестьяне думали, что мельники тесно общаются с нечистой силой, потому с ними не ссорились. В праздник им несли гостинцы.

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Что нельзя делать

Стряхивать воду с вымытых рук. По легендам, брызги на полу могли превратиться в чертей, поэтому крестьяне обязательно насухо вытирали руки полотенцем.

Ревновать, злиться и ссориться — все сказанное вернется.

Возвращать чужую посуду пустой, в нее обязательно клали что-то съедобное. Иначе человека ждали голод и нищета.

Дарить подарки и принимать их в ответ — отношения с этим человеком испортятся.

Погодные приметы