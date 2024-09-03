3 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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3 сентября отмечается День прощания, День рождения бюстгальтера и Фадеев день. Рассказали, какие праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День прощания

Уже несколько лет в России 3 сентября отмечается День прощания, именуемый в народе Шуфутинов день. Люди в эту дату вспоминают известный хит Михаила Шуфутинского «3 сентября».

Фото Global Look Press

История неофициального праздника началась в 2011 году, когда была опубликована фотография американского рэпера Рика Росса со строкой из шлягера. Фото стало вирусным и моментально обросло кучей мемов и обсуждений в Сети.

Международные праздники

День рождения бюстгальтера

3 сентября во всем мире отмечается День рождения бюстгальтера. Именно в эту дату, в 1914 году, американка Мери Фелбс Джейкобс запатентовала первый бюстгальтер. Сегодня без этого элемента нижнего белья не обходится ни один образ современной женщины.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 3 сентября

День открытия новых дверей;

День солидарности в борьбе с терроризмом;

День открытия уникальности ДНК;

День сорвавшихся с резьбы;

День иного взгляда в США;

День освобождения Монако;

День сырных гренок в США.

Церковные праздники

День памяти апостола от семидесяти Фаддея

Православные верующие 3 сентября чтят апостола от семидесяти Фаддея. Он был епископом Едесским и принадлежал к числу 70-ти учеников Спасителя, избранных вслед за первыми 12-ю апостолами. Фаддей также считался учеником святого Иоанна Крестителя, который крестил его.

Фото YorVen/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 3 сентября

День явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы;

День памяти преподобного Авраамия Смоленского;

День памяти святой мученицы Вассы и чад ее, мучеников Феогния, Агапия и Писта;

День памяти преподобной Марфы Дивеевской.

Традиции и приметы на 3 сентября

В народном календаре 3 сентября отмечается Фаддеев день или его еще называют Фаддей Проповедник. Еще одно название дня — Василиса Льняница. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника

Предки приступали к уборке льна. Во время работы в карман прятали сушеный стебель льна. Считалось, что он принесет удачу, особенно в дальних поездках.

Хозяйки завершали сбор яблок, убирали их на хранение или делали заготовки.

Славяне работали в огороде, подготавливали участок и инвентарь к зиме. Сеяли щавель, чтобы получить весной пораньше первую зелень.

Фото ClarkandCompany/istockphoto.com

Что нельзя делать

Слушать советы других людей — к большим неприятностям.

Ходить в гости и кого-то приглашать к себе, так как это может привести к раздору в семье.

Совершать незапланированные покупки — к ухудшению материального положения.

Поднимать с земли и забирать себе чужие деньги и украшения, иначе беды других людей возникнут в жизни.

Погодные приметы