3 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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3 сентября отмечается День прощания, День рождения бюстгальтера и Фадеев день. Рассказали, какие праздники выпали на эту дату.
Уже несколько лет в России 3 сентября отмечается День прощания, именуемый в народе Шуфутинов день. Люди в эту дату вспоминают известный хит Михаила Шуфутинского «3 сентября».
История неофициального праздника началась в 2011 году, когда была опубликована фотография американского рэпера Рика Росса со строкой из шлягера. Фото стало вирусным и моментально обросло кучей мемов и обсуждений в Сети.
3 сентября во всем мире отмечается День рождения бюстгальтера. Именно в эту дату, в 1914 году, американка Мери Фелбс Джейкобс запатентовала первый бюстгальтер. Сегодня без этого элемента нижнего белья не обходится ни один образ современной женщины.
День открытия новых дверей;
День солидарности в борьбе с терроризмом;
День открытия уникальности ДНК;
День сорвавшихся с резьбы;
День иного взгляда в США;
День освобождения Монако;
День сырных гренок в США.
Православные верующие 3 сентября чтят апостола от семидесяти Фаддея. Он был епископом Едесским и принадлежал к числу 70-ти учеников Спасителя, избранных вслед за первыми 12-ю апостолами. Фаддей также считался учеником святого Иоанна Крестителя, который крестил его.
День явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы;
День памяти преподобного Авраамия Смоленского;
День памяти святой мученицы Вассы и чад ее, мучеников Феогния, Агапия и Писта;
День памяти преподобной Марфы Дивеевской.
В народном календаре 3 сентября отмечается Фаддеев день или его еще называют Фаддей Проповедник. Еще одно название дня — Василиса Льняница. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.
Предки приступали к уборке льна. Во время работы в карман прятали сушеный стебель льна. Считалось, что он принесет удачу, особенно в дальних поездках.
Хозяйки завершали сбор яблок, убирали их на хранение или делали заготовки.
Славяне работали в огороде, подготавливали участок и инвентарь к зиме. Сеяли щавель, чтобы получить весной пораньше первую зелень.
Слушать советы других людей — к большим неприятностям.
Ходить в гости и кого-то приглашать к себе, так как это может привести к раздору в семье.
Совершать незапланированные покупки — к ухудшению материального положения.
Поднимать с земли и забирать себе чужие деньги и украшения, иначе беды других людей возникнут в жизни.
Ясная и солнечная погода — такая же погода будет весь месяц.
Северный ветер — к ухудшению погоды, южный — к потеплению.
Восточный ветер сулит солнечные дни, а западный — дожди.
Много желудей на дубах — перед Рождеством выпадет много снега.
Если березы начали желтеть сверху, то рано похолодает.
Если деревья желтеют снизу, то «бабье лето» будет жарким и долгим.
Много паутины — к теплой погоде.
Урожай рябины — к ненастной осени.