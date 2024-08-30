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Какой сегодня праздник: что за день 30 августа — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

30 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Международный день вина «Каберне Совиньон»
Фото alvarez/istockphoto.com
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30 августа отмечается День рождения электрического пылесоса, Международный день вина «Каберне Совиньон» и Миронов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День города Казань

Казань — это российский город, столица Республики Татарстан. Он расположился на левом берегу Волги, при впадении в нее реки Казанка.

Точная дата образования города неизвестна, по принятой официальной версии — это 1005 год. При этом историки полагают, что Казань была основана волжскими булгарами как пограничная крепость.

День города Казань
Фото yulenochekk/istockphoto.com

Международные праздники

Международный день вина «Каберне Совиньон»

Каберне совиньон — самый известный в мире сорт винограда, культивируемый в Европе, Азии, США и других странах. Появился он в XVII веке в Бордо, благодаря кардиналу Ришелье. Сегодня Каберне совиньон — это визитная карточка Бордо. Вино из винограда этого сорта имеет насыщенный глубокий цвет и аромат.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 августа

  • День рождения электрического пылесоса;

  • День доставленных посылок;

  • День Республики Татарстан;

  • День рождения компакт-кассеты;

  • Международный день китовой акулы;

  • День игрушки-пружинки «Слинки»;

  • Международный день жертв насильственных исчезновений;

  • День пляжа в США;

  • День конституции в Казахстане;

  • День Франкенштейна в США.

Церковные праздники

День памяти священномученика Мирона Кизического

Святой мученик Мирон был пресвитером в Греции, жил в III веке. Однажды, в праздник Рождества Христова, он совершал богослужение. В храм вошел местный правитель Антипатр с воинами, чтобы схватить молящихся. Святой Мирон стал горячо заступаться за них, за что был предан истязаниям. Его долго и жестоко мучили, предлагали сменить веру, но Мирон был непоколебим. Тогда Антипатр не выдержал и покончил с собой, а Мирону отсекли голову.

Церковь
Фото Anton Deev/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 30 августа

  • Праздник иконы Божией Матери Свенская;

  • Праздник иконы Божией Матери Арматийская;

  • День памяти преподобного Пимена Угрешского.

Традиции и приметы на 30 августа

30 августа православные верующие вспоминают священномученика Мирона Кизического. В народе — Миронов день. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Утром можно посетить церковь, помолиться, попросить здоровья и удачи в делах для себя и близких.

  • В этот день принято было помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным.

  • Предки вешали старые лапти над входом в дом. Спустя время их заменяли на ношеную обувь. Они верили, что таким образом можно защитить свое жилище от нечисти и зависти.

  • На Миронов день принято сжигать все старые и ненужные вещи. По поверьям, вместе с ними огонь заберет с собой весь негатив, неудачи, заботы и печали.

Лапти
Фото LexisJan/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Посещать кладбище и поминать усопших, иначе демоны могут пробудиться и навлечь беду.

  • Всматриваться в свое отражение в зеркале — к неудачам.

  • Долго спать — к проблемам.

  • Парам ссориться, иначе конфликт приведет к долгой разлуке.

  • Поднимать вещи с земли — к неудачам и болезням.

  • Жениться — молодожены будут несчастны в браке, их союз долго не продлится.

Погодные приметы

  • Роса и туман — будет хорошая погода.

  • Птицы летят на юг — к ранней осени.

  • Солнце на рассвете багрового цвета — к ветреной погоде.

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