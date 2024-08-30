30 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Сегодня, 00:05
30 августа отмечается День рождения электрического пылесоса, Международный день вина «Каберне Совиньон» и Миронов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Казань — это российский город, столица Республики Татарстан. Он расположился на левом берегу Волги, при впадении в нее реки Казанка.
Точная дата образования города неизвестна, по принятой официальной версии — это 1005 год. При этом историки полагают, что Казань была основана волжскими булгарами как пограничная крепость.
Каберне совиньон — самый известный в мире сорт винограда, культивируемый в Европе, Азии, США и других странах. Появился он в XVII веке в Бордо, благодаря кардиналу Ришелье. Сегодня Каберне совиньон — это визитная карточка Бордо. Вино из винограда этого сорта имеет насыщенный глубокий цвет и аромат.
День рождения электрического пылесоса;
День доставленных посылок;
День Республики Татарстан;
День рождения компакт-кассеты;
Международный день китовой акулы;
День игрушки-пружинки «Слинки»;
Международный день жертв насильственных исчезновений;
День пляжа в США;
День конституции в Казахстане;
День Франкенштейна в США.
Святой мученик Мирон был пресвитером в Греции, жил в III веке. Однажды, в праздник Рождества Христова, он совершал богослужение. В храм вошел местный правитель Антипатр с воинами, чтобы схватить молящихся. Святой Мирон стал горячо заступаться за них, за что был предан истязаниям. Его долго и жестоко мучили, предлагали сменить веру, но Мирон был непоколебим. Тогда Антипатр не выдержал и покончил с собой, а Мирону отсекли голову.
Праздник иконы Божией Матери Свенская;
Праздник иконы Божией Матери Арматийская;
День памяти преподобного Пимена Угрешского.
30 августа православные верующие вспоминают священномученика Мирона Кизического. В народе — Миронов день. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.
Утром можно посетить церковь, помолиться, попросить здоровья и удачи в делах для себя и близких.
В этот день принято было помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным.
Предки вешали старые лапти над входом в дом. Спустя время их заменяли на ношеную обувь. Они верили, что таким образом можно защитить свое жилище от нечисти и зависти.
На Миронов день принято сжигать все старые и ненужные вещи. По поверьям, вместе с ними огонь заберет с собой весь негатив, неудачи, заботы и печали.
Посещать кладбище и поминать усопших, иначе демоны могут пробудиться и навлечь беду.
Всматриваться в свое отражение в зеркале — к неудачам.
Долго спать — к проблемам.
Парам ссориться, иначе конфликт приведет к долгой разлуке.
Поднимать вещи с земли — к неудачам и болезням.
Жениться — молодожены будут несчастны в браке, их союз долго не продлится.
Роса и туман — будет хорошая погода.
Птицы летят на юг — к ранней осени.
Солнце на рассвете багрового цвета — к ветреной погоде.