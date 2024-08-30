30 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

30 августа отмечается День рождения электрического пылесоса, Международный день вина «Каберне Совиньон» и Миронов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День города Казань

Казань — это российский город, столица Республики Татарстан. Он расположился на левом берегу Волги, при впадении в нее реки Казанка.

Точная дата образования города неизвестна, по принятой официальной версии — это 1005 год. При этом историки полагают, что Казань была основана волжскими булгарами как пограничная крепость.

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Международные празд ники

Международный день вина «Каберне Совиньон»

Каберне совиньон — самый известный в мире сорт винограда, культивируемый в Европе, Азии, США и других странах. Появился он в XVII веке в Бордо, благодаря кардиналу Ришелье. Сегодня Каберне совиньон — это визитная карточка Бордо. Вино из винограда этого сорта имеет насыщенный глубокий цвет и аромат.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 августа

День рождения электрического пылесоса;

День доставленных посылок;

День Республики Татарстан;

День рождения компакт-кассеты;

Международный день китовой акулы;

День игрушки-пружинки «Слинки»;

Международный день жертв насильственных исчезновений;

День пляжа в США;

День конституции в Казахстане;

День Франкенштейна в США.

Церковные праздники

День памяти священномученика Мирона Кизического

Святой мученик Мирон был пресвитером в Греции, жил в III веке. Однажды, в праздник Рождества Христова, он совершал богослужение. В храм вошел местный правитель Антипатр с воинами, чтобы схватить молящихся. Святой Мирон стал горячо заступаться за них, за что был предан истязаниям. Его долго и жестоко мучили, предлагали сменить веру, но Мирон был непоколебим. Тогда Антипатр не выдержал и покончил с собой, а Мирону отсекли голову.

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Какие еще церковные праздники отмечают 30 августа

Праздник иконы Божией Матери Свенская;

Праздник иконы Божией Матери Арматийская;

День памяти преподобного Пимена Угрешского.

Традиции и приметы на 30 августа

30 августа православные верующие вспоминают священномученика Мирона Кизического. В народе — Миронов день. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника

Утром можно посетить церковь, помолиться, попросить здоровья и удачи в делах для себя и близких.

В этот день принято было помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным.

Предки вешали старые лапти над входом в дом. Спустя время их заменяли на ношеную обувь. Они верили, что таким образом можно защитить свое жилище от нечисти и зависти.

На Миронов день принято сжигать все старые и ненужные вещи. По поверьям, вместе с ними огонь заберет с собой весь негатив, неудачи, заботы и печали.

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Что нельзя делать

Посещать кладбище и поминать усопших, иначе демоны могут пробудиться и навлечь беду.

Всматриваться в свое отражение в зеркале — к неудачам.

Долго спать — к проблемам.

Парам ссориться, иначе конфликт приведет к долгой разлуке.

Поднимать вещи с земли — к неудачам и болезням.

Жениться — молодожены будут несчастны в браке, их союз долго не продлится.

Погодные приметы