30 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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30 декабря отмечается День СССР, День елочных игрушек и Данилов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
30 декабря в России отмечается День Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Именно 30 декабря 1922 года на I-м Всесоюзном Съезде Советов утвердили Договор об образовании СССР. Его подписали главы делегаций РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР.
30 декабря в России отмечают День елочных игрушек. Праздник неофициальный и посвящен одному из главных атрибутов Нового года.
День закупки продуктов к Новому году.
День пищевой соды в США.
День республики в Мадагаскаре.
День бекона в США.
День памяти преподобного Даниила Ниверсткого отмечается 30 декабря. Святой был известным русским монахом и подвижником, который жил в XIV-XV веках. Он основал Ниверсткий монастырь в России и прославился своей духовной жизнью, преданностью Богу и миру.
День памяти пророка Даниила и святых трех отроков.
30 декабря православные верующие чтят преподобного Даниила Нивертского, в народе — Данилов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки старались посетить церковь и помолиться святому.
В праздник помещали монету в карман и ходили с ней весь день, чтобы привлечь финансовый достаток. Монета не должна быть грязной или потертой.
Заниматься рукоделием — можно навлечь болезни и травмы.
Целовать спящих детей — к недугам у малышей.
Опаздывать — можно упустить удачу.
Жаловаться на болезни и проблемы — к неудачам.
Иней на деревьях — к потеплению на следующей неделе.
Затяжной снегопад — будет хороший урожай в следующем году.
Сильный ветер — к морозу.