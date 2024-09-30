30 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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30 сентября отмечается День ортодонта, День интернета в России и Международный день переводчика. Какие еще праздники выпали на эту дату — рассказали в этом материале.
Ежегодно 30 сентября свой профессиональный праздник отмечают врачи-ортодонты. Они занимаются исправлением неправильно расположенных зубов, корректируют прикус, что делает зубы ровными.
Профессиональный праздник устных и письменных переводчиков отмечается ежегодно 30 сентября. Дата торжества связана со смертью в 419 или 420 году святого Иеронима Стридонского, который осуществил полный перевод Библии на латинский язык.
День кей-поперов;
День сил специального назначения Росгвардии;
Международный день подкастов;
День специальных моторизованных воинских частей МВД РФ;
День любви к людям в США;
День выздоровления в Канаде;
День жевательной резинки в США.
30 сентября православная церковь отмечает День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — мучениц, живших в Риме во II веке, во времена гонений на первых христиан. Святая София и ее дочери показали непреклонную стойкость и приняли смерть за отказ поклоняться идолам.
Праздник иконы Божией Матери Макарьевская;
Праздник иконы Божией Матери Цареградская.
30 сентября православные верующие чтят память Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, в народе — Вселенские бабьи именины. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Девушки готовили разные блюда из овощей нового урожая, пекли караваи и пироги и угощали других, празднования длились три дня.
Женщины 30 сентября плакали, а девушки подрезали волосы. Они верили, что дальнейшая жизнь будет счастливой и благополучной, без слез.
В этот день Верам, Надеждам и Любовям дарили подарки. В ответ девушки давали монеты. Предки верили, что так можно привлечь удачу.
Женщины стирали постельное белье в родниковой воде, потом обязательно сушили его на солнце, чтобы в семье не было ссор.
Девушкам убираться и делать любую другую работу по дому.
Начинать важные дела — они будут провальными.
Ругаться — иначе в ссорах пройдет весь следующий год.
Девушкам проводить время в одиночестве — не будет второй половины еще целый год.
Журавли летят на юг — к Покрову ударят лютые морозы.
Две радуги на небе — будет урожай грибов.
Кот свернулся клубком — нагрянут похолодания.