30 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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30 сентября отмечается День ортодонта, День интернета в России и Международный день переводчика. Какие еще праздники выпали на эту дату — рассказали в этом материале.

Праздники в России

День ортодонта

Ежегодно 30 сентября свой профессиональный праздник отмечают врачи-ортодонты. Они занимаются исправлением неправильно расположенных зубов, корректируют прикус, что делает зубы ровными.

Международные праздники

Международный день переводчика

Профессиональный праздник устных и письменных переводчиков отмечается ежегодно 30 сентября. Дата торжества связана со смертью в 419 или 420 году святого Иеронима Стридонского, который осуществил полный перевод Библии на латинский язык.

Фото fizkes/istockphoto.com, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 30 сентября

День кей-поперов;

День сил специального назначения Росгвардии;

Международный день подкастов;

День специальных моторизованных воинских частей МВД РФ;

День любви к людям в США;

День выздоровления в Канаде;

День жевательной резинки в США.

Церковные праздники

День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

30 сентября православная церковь отмечает День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — мучениц, живших в Риме во II веке, во времена гонений на первых христиан. Святая София и ее дочери показали непреклонную стойкость и приняли смерть за отказ поклоняться идолам.

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Какие еще церковные праздники отмечают 30 сентября

Праздник иконы Божией Матери Макарьевская;

Праздник иконы Божией Матери Цареградская.

Традиции и приметы на 30 сентября

30 сентября православные верующие чтят память Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, в народе — Вселенские бабьи именины. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Девушки готовили разные блюда из овощей нового урожая, пекли караваи и пироги и угощали других, празднования длились три дня.

Женщины 30 сентября плакали, а девушки подрезали волосы. Они верили, что дальнейшая жизнь будет счастливой и благополучной, без слез.

В этот день Верам, Надеждам и Любовям дарили подарки. В ответ девушки давали монеты. Предки верили, что так можно привлечь удачу.

Женщины стирали постельное белье в родниковой воде, потом обязательно сушили его на солнце, чтобы в семье не было ссор.

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Что нельзя делать

Девушкам убираться и делать любую другую работу по дому.

Начинать важные дела — они будут провальными.

Ругаться — иначе в ссорах пройдет весь следующий год.

Девушкам проводить время в одиночестве — не будет второй половины еще целый год.

Погодные приметы