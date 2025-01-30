30 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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30 января отмечается День Деда Мороза и Снегурочки, День круассана и Антон Перезимник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
30 января в России отмечает День Деда Мороза и Снегурочки. Праздник справлялся еще во времена Древней Руси. Считается, что именно 30 января Дед Мороз и Снегурочка отправляются на Северный полюс до следующего Нового года. Праздник знаменует собой скорейший приход весны.
30 января отмечают Всемирный день круассана. Выпечку придумали французы. Эта слоеная булочка в форме полумесяца молниеносно получила признание во всем мире благодаря универсальности теста и разнообразию начинок.
День рождения киностудии «Мосфильм».
Всемирный день принцессы Анастасии.
День колокольного звона.
День красных стрелочек, показывающих на юг.
Школьный день ненасилия и мира.
День памяти святого Антония Великого отмечается 30 января в православной традиции. Святой Антоний Великий, родившийся около 251 года в Египте, считается одним из первых отцов монашества. Он ушел в пустыню, чтобы вести аскетический образ жизни, и своей духовной практикой и учениями оказал большое влияние на развитие монашества в христианстве.
Святого Антония почитают как покровителя животных и защитника от разных недугов, включая агонию и болезни.
День памяти преподобного Антония Дымского.
День памяти преподобного Антония Чернозерского.
30 января православные вспоминают святого Антония Великого, в народе — Антон Перезимник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В праздник пекли колобки, которые символизировали солнце. Ими угощали домочадцев и соседей. Считалось, что выпечка защищает от болезней.
Чтобы избавиться от сглаза и порчи, люди выходили из дома спиной вперед, меняли свой привычный маршрут до жилища.
Проводили уборку и ремонт, чтобы привлечь удачу и счастье.
Поднимать купюры и монеты с земли — на них может быть порча.
Разрезать хлеб на две половинки — потепления не будет.
Заниматься рукоделием, готовить бобы и чечевицу — к болезням.
Говорить о долгосрочных планах — они не сбудутся.
Отправляться в дальнюю дорогу — к потере денег и документов.
Ругаться, ссориться и сквернословить — к неприятностям.
Пересчитывать деньги — к потере нажитого.
Небо заволокло тучами — будет метель.
Солнце вышло после полудня — к ранней весне.
Безветренная и ясная погода предвещает сильные морозы.
9 год до н.э. — освящение Алтаря Мира в Риме.
1722 год — в Москве учреждена должность обер-полицмейстера — высшая полицейская должность города.
1790 год — в Англии прошла испытания на открытой воде первая спасательная лодка «Ориджинал».
1801 год — манифест Павла I о присоединении Грузии (Картли-Кахетии) к России.
1868 год — в России опубликована книга Чарльза Дарвина об естественном отборе.
1894 год — американец Чарльз Кинг получает патент на изобретенный им пневматический перфоратор (отбойный молоток).
1924 год — на Втором съезде Советов СССР была утверждена первая Конституция СССР.
1930 год — в Москве запретили колокольный звон.
1930 год — осуществлен запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы, изобретенного советским метеорологом Павлом Александровичем Молчановым.
1934 год — стратостат «Осоавиахим-1» впервые в мире достиг высоты 22 км.
1943 год — в Сталинграде капитулировала 6-я немецкая армия, условная точка перелома в Великой Отечественной войне.
1945 год — экипаж подводной лодки С-13 под командованием капитана 3-го ранга Александра Ивановича Маринеско потопил в районе Данцигской бухты германский пассажирский суперлайнер (используемый как военный корабль) «Вильгельм Густлофф».
2007 год — вышла в продажу операционная система Windows Vista.
2009 год — с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя «Циклон-3» запущен российский космический аппарат «Коронас-Фотон».