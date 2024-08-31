31 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

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31 августа отмечается День дальнобойщика, День лошади и День ветеринарного работника. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Дальнобойщики отмечают свой профессиональный праздник каждый год в последнюю субботу августа. Торжество носит неофициальный характер. Однако именно дальнобойщики непосредственно занимаются поставкой продуктов питания, леса, топлива, промышленных изделий, включая доставку новых автомобилей.
День лошади — это неофициальный праздник, приуроченный ко дню памяти христианских святых Флора и Лавра, которых почитали как покровителей лошадей. В этот день принято кормить лошадей досыта, расчесывать им гриву. Седлать и использовать лошадей для работы запрещается.
Международный день бекона отмечается в субботу перед Днем труда в США, то есть в последнюю субботу августа или первую субботу сентября. Все зависит от того, когда именно отмечается День труда. В 2024 году Международный день бекона празднуется 31 августа. Торжество было придумано специально для тех, кто любит бекон и различные блюда с ним.
День борьбы с провалами в памяти;
День ветеринарного работника;
День шепота травы;
Международная ночь летучих мышей;
Всемирный день дистанционного обучения;
День «Мы любим мемуары»;
День блога;
Международный день лиц африканского происхождения;
Международный день осведомленности о передозировке;
День традиционной африканской медицины;
День гепарда в Иране;
День учителя в Сингапуре.
Святые братья-камнетесы Флор и Лавр были искусными мастерами. Однажды правитель Иллирика направил их на строительство языческого храма. Однако будучи христианами, они раздали плату бедным и начали проповедовать свою веру. В построенном храме братья совершили молитву, а языческих идолов уничтожили. За это деяние все его участники были преданы мученической смерти на костре, а Флор и Лавр отосланы в Илллирик, где их бросили в колодец, засыпав его землей. Позже их мощи были перенесены в Константинополь.
Кроме того, есть легенда, что сразу после обретения мощей святых братьев, в области прекратился падеж скота. Именно поэтому на Руси Флора и Лавра считали покровителями лошадей.
Праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица»;
Праздник иконы Божией Матери Одигитрия Трапезундская.
По народному календарю 31 августа отмечается Лошадиный праздник. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.
Лошадей с самого утра чистили, мыли, заплетали им гривы, а после окропляли святой водой.
Хозяйки на Руси пекли печенье в форме лошадиного копыта.
31 августа считалось последним днем полевых работ. Земледельцы вырывали полынь с корнем и рассматривали ее. Если корень был толстым, то в следующем году будет хороший урожай.
Собирали полынь и сушили, затем делали из нее веник и прятали в укромный уголок дома, чтобы защититься от нечисти и сглаза.
Предки в этот день носили светлые вещи, темная одежда могла навлечь неудачи.
Женщины собирались в доме у какой-нибудь вдовы и проводили вечер за разговорами и рукоделием.
Допускать лошадей к работе, бить их, не кормить и не поить.
Ругаться с близкими и родственниками — к затяжному конфликту.
Воздух свежий — к ненастью.
Низкие облака — к дождю.
Коровье молоко быстро скисает — будет гроза.
Диск солнца искаженный — будет сырой день.