31 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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31 декабря отмечается Новый год, День всеобщего часа мира и Модестов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января было закреплено Указом Петра I. По сей день — это один из наиболее обожаемых праздников россиян.
Всемирный час мира отмечается 31 декабря. Это мероприятие проводится ежегодно с 23:30 31 декабря до 12:30 1 января. Основная цель акции — сделать вклад в создание мира, свободного от конфликтов и войн.
День принятия решения.
День без перерывов.
День Центра специальных перевозок МВД РФ.
День шампанского в США.
День работников таможенной службы в Кыргызстане.
День памяти святителя Модеста Иерусалимского отмечается в православной вере 31 декабря. Святой, живший в VII веке, был известен как епископ Иерусалимский и проявил себя как выдающийся богослов, защитник православной веры и проповедник. Он сыграл важную роль в церковных делах своего времени, включая борьбу с ересью и поддержание единства церкви.
День памяти праведного Симеона Верхотурского.
День памяти преподобного Флора Амийского.
31 декабря православная церковь вспоминает святителя Модеста Иерусалимского, в народе — Модестов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Предки разжигали костры и выбрасывали в огонь мусор. Обряд совершали только до полудня, чтобы избавиться от негатива в доме.
31 декабря устраивали пышные застолья, звали друзей и всех угощали едой.
Новый год встречали в обновках, чтобы весь следующий год ходить в новых вещах.
Покупали новый веник, повязывали на него красную ленту, после чего ставили в кухонный угол и перевязывали красной нитью. Такой обряд приносил удачу в дом.
Оставляли конфеты на столе, чтобы задобрить Домового и привлечь удачу.
Экономить на новогоднем столе, иначе следующий год будет бедным.
Говорить о плохом и быть в негативном настроении — к унынию на весь следующий год.
Разбивать посуду — к серьезным конфликтам между членами семьи.
Мороз в новогоднюю ночь предвещал теплые Святки.
Сугробы — к холодному лету.
Пошел снег большими хлопьями — мороз будет несильным, возможна оттепель.