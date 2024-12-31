31 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

31 декабря отмечается Новый год, День всеобщего часа мира и Модестов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Новый год

Празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января было закреплено Указом Петра I. По сей день — это один из наиболее обожаемых праздников россиян.

Международные праздники

День всеобщего часа мира

Всемирный час мира отмечается 31 декабря. Это мероприятие проводится ежегодно с 23:30 31 декабря до 12:30 1 января. Основная цель акции — сделать вклад в создание мира, свободного от конфликтов и войн.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 31 декабря

День принятия решения.

День без перерывов.

День Центра специальных перевозок МВД РФ.

День шампанского в США.

День работников таможенной службы в Кыргызстане.

Церковные праздники

День памяти святителя Модеста Иерусалимского

День памяти святителя Модеста Иерусалимского отмечается в православной вере 31 декабря. Святой, живший в VII веке, был известен как епископ Иерусалимский и проявил себя как выдающийся богослов, защитник православной веры и проповедник. Он сыграл важную роль в церковных делах своего времени, включая борьбу с ересью и поддержание единства церкви.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 31 декабря

День памяти праведного Симеона Верхотурского.

День памяти преподобного Флора Амийского.

Традиции и приметы на 31 декабря

31 декабря православная церковь вспоминает святителя Модеста Иерусалимского, в народе — Модестов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки разжигали костры и выбрасывали в огонь мусор. Обряд совершали только до полудня, чтобы избавиться от негатива в доме.

31 декабря устраивали пышные застолья, звали друзей и всех угощали едой.

Новый год встречали в обновках, чтобы весь следующий год ходить в новых вещах.

Покупали новый веник, повязывали на него красную ленту, после чего ставили в кухонный угол и перевязывали красной нитью. Такой обряд приносил удачу в дом.

Оставляли конфеты на столе, чтобы задобрить Домового и привлечь удачу.

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Что нельзя делать:

Экономить на новогоднем столе, иначе следующий год будет бедным.

Говорить о плохом и быть в негативном настроении — к унынию на весь следующий год.

Разбивать посуду — к серьезным конфликтам между членами семьи.

Погодные приметы: