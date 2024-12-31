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Какой сегодня праздник: что за день 31 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

31 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Новый год
Фото Lisa-Blue, iStock
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31 декабря отмечается Новый год, День всеобщего часа мира и Модестов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Новый год

Празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января было закреплено Указом Петра I. По сей день — это один из наиболее обожаемых праздников россиян.

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Международные праздники

День всеобщего часа мира

Всемирный час мира отмечается 31 декабря. Это мероприятие проводится ежегодно с 23:30 31 декабря до 12:30 1 января. Основная цель акции — сделать вклад в создание мира, свободного от конфликтов и войн.

День всеобщего часа мира
Фото peepo, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 31 декабря

  • День принятия решения.

  • День без перерывов.

  • День Центра специальных перевозок МВД РФ.

  • День шампанского в США.

  • День работников таможенной службы в Кыргызстане.

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Церковные праздники

День памяти святителя Модеста Иерусалимского

День памяти святителя Модеста Иерусалимского отмечается в православной вере 31 декабря. Святой, живший в VII веке, был известен как епископ Иерусалимский и проявил себя как выдающийся богослов, защитник православной веры и проповедник. Он сыграл важную роль в церковных делах своего времени, включая борьбу с ересью и поддержание единства церкви.

День памяти святителя Модеста Иерусалимского
Фото Bogdan Kurylo, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 31 декабря

  • День памяти праведного Симеона Верхотурского.

  • День памяти преподобного Флора Амийского.

Традиции и приметы на 31 декабря

31 декабря православная церковь вспоминает святителя Модеста Иерусалимского, в народе — Модестов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки разжигали костры и выбрасывали в огонь мусор. Обряд совершали только до полудня, чтобы избавиться от негатива в доме.

  • 31 декабря устраивали пышные застолья, звали друзей и всех угощали едой.

  • Новый год встречали в обновках, чтобы весь следующий год ходить в новых вещах.

  • Покупали новый веник, повязывали на него красную ленту, после чего ставили в кухонный угол и перевязывали красной нитью. Такой обряд приносил удачу в дом.

  • Оставляли конфеты на столе, чтобы задобрить Домового и привлечь удачу.

Устраивать застолье
Фото SeventyFour, iStock

Что нельзя делать:

  • Экономить на новогоднем столе, иначе следующий год будет бедным.

  • Говорить о плохом и быть в негативном настроении — к унынию на весь следующий год.

  • Разбивать посуду — к серьезным конфликтам между членами семьи.

Погодные приметы:

  • Мороз в новогоднюю ночь предвещал теплые Святки.

  • Сугробы — к холодному лету.

  • Пошел снег большими хлопьями — мороз будет несильным, возможна оттепель.

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