31 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

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31 октября отмечается Хэллоуин, Международный день Черного моря и Тыквенный Спас. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Тыквенный Спас — это народный праздник, который в России отмечают 31 октября. В этот день тыква почитается как символ урожая, плодородия, здоровья и долголетия. Люди готовят из нее разные блюда, играют в игры и проводят гадания, связанные с ней.
Хэллоуин — это видоизмененный праздник древних кельтов, который назывался Самайн (Samhain). Его принято отмечать в ночь с 31 октября на 1 ноября. Именно в это время по поверьям древнего народа между миром людей и миром мертвых открывалась дверь, через которую умершие могли прийти в гости к живым родственникам.
Международный день Черного моря;
Международный день хоккейного вратаря;
Всемирный день экономии;
День работников СИЗО и тюрем ФСИН РФ;
Всемирный день городов;
День сурдопереводчика;
День темной материи.
31 октября православная церковь чтит память святого апостола и евангелиста Луки. Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание церкви и рассказы Пречистой Девы Марии. Евангелие от Луки отличается учением о всеобщности спасения, совершенного Христом, о вселенском значении евангельской проповеди.
День памяти преподобного Иулиана Персиянина.
31 октября во многих странах отмечается Хэллоуин. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В праздник принято делать светильник Джека — в тыкве вырезают глаза и рот и помещают внутрь свечу. Светильниками Джека украшают двор и дом, чтобы защититься от темных сил.
Люди переодеваются в разные костюмы, ходят по домам и просят конфеты.
Девушки на Хэллоуин гадают: проводят свечой у зеркала в надежде разглядеть черты суженого.
В праздник принято готовить блюда с яблоками, выпекать хлеб бармбрэк — ирландское мучное изделие с изюмом и виноградом.
Верующим людям есть мясо и мясные продукты.
Впускать в дом черного кота — в его облике в жилище может проникнуть нечисть.
Убивать пауков — будет несчастье.
Оставлять белье после захода солнца — в него могут вселиться злые духи.
Оставлять открытыми двери и окна — демоны заберутся в дом.
Отказывать в помощи и в просьбе дать в долг.
Оборачиваться, если слышны шаги за спиной — это могут быть мертвецы.
Пить спиртные напитки и играть в азартные игры — злые духи завладеют телом.
Кружится стая летучих мышей — к богатому урожаю в следующем году.
Сова прилетела и села на жилище — к смерти.