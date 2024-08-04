4 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

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4 августа отмечается День рождения шампанского, День железнодорожника и День Марии Ягодницы. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День железнодорожника

История возникновения Для железнодорожника в России связана с именем императора Николая I. Именно его по праву называют «основателем железнодорожного дела в России». Так как во времена его правления началось строительство российских железных дорог.

Фото Gwengoat/istockphoto.com

Сегодня День железнодорожника отмечают в первое воскресенье августа. В 2024 году праздник справляется 4 августа.

Международные праздники

День рождения шампанского

4 августа считается Днем рождения шампанского. По легенде именно в этот день в 1668 году французский монах Пьер Периньон представил публике новый напиток, наполненный крошечными пузырьками газа и увенчанный пенистой «короной».

Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 августа

День качания на качелях;

День одиноких работающих женщин;

День заветного сундучка;

День полярного жирафа;

Международный день дымчатого леопарда;

День спелеолога;

День экстрасенсорики.

Церковные праздники

День памяти святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины

Мария Магдалина, равноапостольная святая, считается чудотворной иконой. Святой молятся об избавлении от различных болезней, как телесных, так и душевных, вредных привычек, а также просят отпустить грехи. Женщины просят Марию Магдалину о прощении после совершенного аборта.

Фото YorVen/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 4 августа

День памяти преподобного Корнилия Переяславского.

Традиции и приметы на 4 августа

4 августа православная церковь чтит память святой равноапостольной Марии Магдалины. В народе отмечается День Марии Ягодницы. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют 4 августа.

Традиции праздника

В этот день предки ходили в лес собирать ягоды, отсюда и название праздника.

Девушки собирали утреннюю росу в серебряную посуду и умывались ей, чтобы сохранить молодость и красоту.

Солнечный свет в этот день обладал особой силой, поэтому хозяйки раздвигали шторы, мыли стекла и открывали окна.

В праздник было принято ухаживать за собой, делать процедуры, надевать чистую одежду.

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Что нельзя делать

Работать, за исключением важных дел.

Заниматься полевыми и садовыми делами, по поверьям нарушителей могла поразить молния.

Оставлять окна и двери открытыми во время грозы, иначе может проникнуть нечистая сила и принести неприятности в дом.

Ругаться, сквернословить, конфликтовать и сплетничать.

Выводить скотину, пока не высохнет роса.

Погодные приметы