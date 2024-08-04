4 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

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4 августа отмечается День рождения шампанского, День железнодорожника и День Марии Ягодницы. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
История возникновения Для железнодорожника в России связана с именем императора Николая I. Именно его по праву называют «основателем железнодорожного дела в России». Так как во времена его правления началось строительство российских железных дорог.
Сегодня День железнодорожника отмечают в первое воскресенье августа. В 2024 году праздник справляется 4 августа.
4 августа считается Днем рождения шампанского. По легенде именно в этот день в 1668 году французский монах Пьер Периньон представил публике новый напиток, наполненный крошечными пузырьками газа и увенчанный пенистой «короной».
День качания на качелях;
День одиноких работающих женщин;
День заветного сундучка;
День полярного жирафа;
Международный день дымчатого леопарда;
День спелеолога;
День экстрасенсорики.
Мария Магдалина, равноапостольная святая, считается чудотворной иконой. Святой молятся об избавлении от различных болезней, как телесных, так и душевных, вредных привычек, а также просят отпустить грехи. Женщины просят Марию Магдалину о прощении после совершенного аборта.
День памяти преподобного Корнилия Переяславского.
4 августа православная церковь чтит память святой равноапостольной Марии Магдалины. В народе отмечается День Марии Ягодницы. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют 4 августа.
В этот день предки ходили в лес собирать ягоды, отсюда и название праздника.
Девушки собирали утреннюю росу в серебряную посуду и умывались ей, чтобы сохранить молодость и красоту.
Солнечный свет в этот день обладал особой силой, поэтому хозяйки раздвигали шторы, мыли стекла и открывали окна.
В праздник было принято ухаживать за собой, делать процедуры, надевать чистую одежду.
Работать, за исключением важных дел.
Заниматься полевыми и садовыми делами, по поверьям нарушителей могла поразить молния.
Оставлять окна и двери открытыми во время грозы, иначе может проникнуть нечистая сила и принести неприятности в дом.
Ругаться, сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
Выводить скотину, пока не высохнет роса.
Гроза — к богатому урожаю сена.
Туман на восходе солнца — к тихой и безветренной погоде.
Беспрерывный гром — будет град.
Если куры вышли под дождь, изменится погода.