4 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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4 декабря отмечается Международный день гепарда, День российской информатики и Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День российской информатики

4 декабря в России отмечается День российской информатики. Именно этот день в 1948 году стали считать Днем рождения российской информатики. Хотя в России этот праздник не установлен официально, но его отмечают все, кто имеет отношение к данной отрасли.

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Международные праздники

Международный день гепарда

Международный день гепарда отмечается ежегодно 4 декабря. Основная цель торжества — распространить информацию о важности защиты гепардов, которые относятся к исчезающему виду животных.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 декабря

День заказа подарков Деду Морозу.

День особенных детей.

Международный день банков.

День носков в США.

День окружающей среды в Таиланде.

Церковные праздники

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы отмечается 4 декабря и посвящен событию, когда родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна, привели свою дочь Марию в храм для посвящения Богу. Согласно церковному преданию, это произошло, когда Марии было три года.

Фото nicodemos, iStock

Введение во храм символизирует начало пути Богородицы к выполнению ее роли матери Спасителя, а также подчеркивает важность храма как места общения с Богом. Этот праздник особенно почитается в православной церкви, он выражает благодарность Богу за дар материнства и важность духовного воспитания.

Традиции и приметы на 4 декабря

4 декабря отмечается Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

В храмах в этот день совершаются торжественные богослужения, на которых верующие молятся о своих семьях, о благословении детей и о получении мудрости в их воспитании.

Предки выходили на улицу, устраивали зимние игры — играли в снежки и лепили снежную бабу, катались на санях.

Люди проявляли любовь к животным, чтобы сохранить крепкое здоровье и счастье.

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Что нельзя делать

Копать — земля в этот день набирается сил перед зимой, поэтому нарушение данного запрета может привести к неурожаю в следующем году.

Женщинам ходить в гости одним — нужно приходить в сопровождении мужчины, чтобы сохранить благополучие в доме.

Брать деньги в долг и давать взаймы — к финансовым потерям.

Ругать и наказывать животных — к бедам.

Погодные приметы