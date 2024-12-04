4 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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4 декабря отмечается Международный день гепарда, День российской информатики и Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
4 декабря в России отмечается День российской информатики. Именно этот день в 1948 году стали считать Днем рождения российской информатики. Хотя в России этот праздник не установлен официально, но его отмечают все, кто имеет отношение к данной отрасли.
Международный день гепарда отмечается ежегодно 4 декабря. Основная цель торжества — распространить информацию о важности защиты гепардов, которые относятся к исчезающему виду животных.
День заказа подарков Деду Морозу.
День особенных детей.
Международный день банков.
День носков в США.
День окружающей среды в Таиланде.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы отмечается 4 декабря и посвящен событию, когда родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна, привели свою дочь Марию в храм для посвящения Богу. Согласно церковному преданию, это произошло, когда Марии было три года.
Введение во храм символизирует начало пути Богородицы к выполнению ее роли матери Спасителя, а также подчеркивает важность храма как места общения с Богом. Этот праздник особенно почитается в православной церкви, он выражает благодарность Богу за дар материнства и важность духовного воспитания.
4 декабря отмечается Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В храмах в этот день совершаются торжественные богослужения, на которых верующие молятся о своих семьях, о благословении детей и о получении мудрости в их воспитании.
Предки выходили на улицу, устраивали зимние игры — играли в снежки и лепили снежную бабу, катались на санях.
Люди проявляли любовь к животным, чтобы сохранить крепкое здоровье и счастье.
Копать — земля в этот день набирается сил перед зимой, поэтому нарушение данного запрета может привести к неурожаю в следующем году.
Женщинам ходить в гости одним — нужно приходить в сопровождении мужчины, чтобы сохранить благополучие в доме.
Брать деньги в долг и давать взаймы — к финансовым потерям.
Ругать и наказывать животных — к бедам.
Мороз и идет снег — в ближайшее время будет снежная погода.
Если облачно, то будет плохая погода.
Крепкий мороз — к жаркому лету.
Пасмурная погода — к богатому урожаю.