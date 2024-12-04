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Какой сегодня праздник: что за день 4 декабря — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

4 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

4 декабря отмечается Международный день гепарда
Мария Задорожная
Автор
Международный день гепарда
Фото guenterguni, iStock
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4 декабря отмечается Международный день гепарда, День российской информатики и Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День российской информатики

4 декабря в России отмечается День российской информатики. Именно этот день в 1948 году стали считать Днем рождения российской информатики. Хотя в России этот праздник не установлен официально, но его отмечают все, кто имеет отношение к данной отрасли.

День российской информатики
Фото gilaxia, iStock

Международные праздники

Международный день гепарда

Международный день гепарда отмечается ежегодно 4 декабря. Основная цель торжества — распространить информацию о важности защиты гепардов, которые относятся к исчезающему виду животных.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 декабря

  • День заказа подарков Деду Морозу.

  • День особенных детей.

  • Международный день банков.

  • День носков в США.

  • День окружающей среды в Таиланде.

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Церковные праздники

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы отмечается 4 декабря и посвящен событию, когда родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна, привели свою дочь Марию в храм для посвящения Богу. Согласно церковному преданию, это произошло, когда Марии было три года.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Фото nicodemos, iStock

Введение во храм символизирует начало пути Богородицы к выполнению ее роли матери Спасителя, а также подчеркивает важность храма как места общения с Богом. Этот праздник особенно почитается в православной церкви, он выражает благодарность Богу за дар материнства и важность духовного воспитания.

Традиции и приметы на 4 декабря

4 декабря отмечается Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • В храмах в этот день совершаются торжественные богослужения, на которых верующие молятся о своих семьях, о благословении детей и о получении мудрости в их воспитании.

  • Предки выходили на улицу, устраивали зимние игры — играли в снежки и лепили снежную бабу, катались на санях.

  • Люди проявляли любовь к животным, чтобы сохранить крепкое здоровье и счастье.

Лепить снеговика
Фото evgenyatamanenko, iStock

Что нельзя делать

  • Копать — земля в этот день набирается сил перед зимой, поэтому нарушение данного запрета может привести к неурожаю в следующем году.

  • Женщинам ходить в гости одним — нужно приходить в сопровождении мужчины, чтобы сохранить благополучие в доме.

  • Брать деньги в долг и давать взаймы — к финансовым потерям.

  • Ругать и наказывать животных — к бедам.

Погодные приметы

  • Мороз и идет снег — в ближайшее время будет снежная погода.

  • Если облачно, то будет плохая погода.

  • Крепкий мороз — к жаркому лету.

  • Пасмурная погода — к богатому урожаю.

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