4 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

4 ноября отмечается День народного единства, День рождения кассового аппарата и Праздник Казанской иконы Божией Матери. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День народного единства

4 ноября в России отмечается День народного единства в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Праздник установили в 2005 году в качестве нового национального торжества, заменившего День согласия и примирения. Это событие напоминает о значимости единства народа в борьбе за независимость и территориальную целостность России.

Международные праздники

День рождения кассового аппарата

День рождения кассового аппарата отмечается 4 ноября. Дата связана с датой патента на первый механический кассовый аппарат, выданного американскому изобретателю Джеймсу Ритти. В 1883 году он запатентовал свое устройство, которое стало основой для дальнейшего развития автоматизированной торговли и учета.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 ноября

День царя Тутанхамона;

День государственности Удмуртской Республики;

День любви в Египте;

День конфет в США;

День отдыха в Австралии;

День социального работника в Армении.

Церковные праздники

Праздник Казанской иконы Божией Матери

Праздник Казанской иконы Божией Матери отмечается в России 4 ноября в день значимого события в истории страны — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Казанская икона стала символом единства и духовной силы народа в смутное время. Эта икона, по преданию, была обретена в 1579 году в Казани после завоевания города и позже помогала в борьбе за освобождение от иноземного владычества. Казанская икона поддерживает верующих, укрепляет их веру и надежду на благополучие и защиту. В этот день православные христиане проводят молебны и другие религиозные обряды, выражая благодарность и прося о помощи и мире в стране.

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Какие еще церковные праздники отмечают 4 ноября

Праздник иконы Божией Матери Якобштадтская;

Праздник иконы Божией Матери Андрониковская;

День памяти святого равноапостольного Аверкия Иерапольского;

День памяти Семи отроков Эфесских.

Традиции и приметы на 4 ноября

4 ноября отмечается осенний праздник Казанской иконы Божией Матери. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Праздничный день начинается с богослужений в церкви. Богородицу благодарят за помощь и поддержку, ей возносят прошения.

В этот день принято накрывать праздничный стол с разнообразными блюдами, но главным традиционным угощением является пирог.

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Что нельзя делать

Отмечать праздник богато, пить алкоголь.

Ругаться, конфликтовать — ссоры и ругань считаются грехом.

Трудиться по дому и во дворе.

Отказывать в помощи нуждающимся.

Грустить и предаваться унынию.

Отправляться в дальнюю дорогу — будет беда.

Погодные приметы