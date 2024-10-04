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Какой сегодня праздник: что за день 4 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

4 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

4 октября отмечается Всемирный день защиты животных
Мария Задорожная
Автор
Всемирный день защиты животных
Фото chendongshan, iStock
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4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, Всемирный день улыбки и Кондрат да Ипат. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

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Праздники в России

День космических войск РФ

День космических войск России отмечается 4 октября каждый год. Дату празднования выбрали неслучайно. Ее приурочили ко дню запуска первого в мире искусственного спутника Земли — 4 октября 1957 года.

День космических войск РФ
Фото Mordolff, iStock

Международные праздники

Всемирный день защиты животных

Каждый год Всемирный день защиты животных отмечается 4 октября. Дата приурочена ко дню памяти католического святого Франциска Ассизского — основателя ордена францисканцев и покровителя природы и животных. По легенде, святой умел разговаривать со зверями, поэтому на многих картинах и иконах он изображен вместе с ними.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 4 октября

  • День войск гражданской обороны МЧС РФ;

  • Всемирный день студенческого радио;

  • День детской музыки;

  • Праздник пледа;

  • День ответов на незаданные вопросы;

  • День выдержанного в бочках пива;

  • Международный день гудка на флейте;

  • День московского такси.

День памяти святого священномученика Еротея, епископа Атенского

4 октября православная церковь отмечает День памяти святого священномученика Еротея, епископа Атенского. Он был одним из ареопагитских советников, обращенных в христианство святым апостолом Павлом. Позже Еротей стал епископом Афин и активно проповедовал христианскую веру.

День памяти святого священномученика Еротея
Фото blinow61, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 4 октября

  • День памяти апостола от семидесяти Кондрата Афинского;

  • День памяти святого Ипатия Эфесского и пресвитера Андрея;

  • Воспоминание обретения мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского.

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Традиции и приметы на 4 октября

4 октября верующие вспоминают апостола от семидесяти Кондрата и епископа Ипатия, в народе — Кондрат да Ипат. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Кондрата да Ипата предки считали покровителями плодородия и земледелия. Они обращались к ним и просили посодействовать хорошему урожаю.

  • Крестьяне начинали молотить хлеб. Молотильщиков с утра кормили овсяной кашей, а вечером потчевали пирогами.

  • 4 октября проводили сватовство. Девушки наводили порядки во дворах, а свахи бегали от дома к дому, чтобы узнать, куда вести женихов.

  • В этот день много и усердно трудились, чтобы получить вознаграждение в виде везения во всех делах.

Мужчина убирает листья
Фото Creative-Family, iStock

Что нельзя делать

  • Ругаться, сквернословить, громко спорить и пребывать в негативных мыслях — к болезни.

  • Гулять в одиночестве, так как могут утащить темные силы.

  • Надевать чужую обувь, чтобы не заполучить чужие болезни.

  • Девушкам до заката притрагиваться к еде, чтобы не лишиться красоты и молодости.

Погодные приметы

  • Ясно и северо-восточный ветер — к холодной зиме.

  • Домашняя птица линяет — к ранней зиме.

  • Мало грибов уродилось, но замечаете обилие орехов — к снежной зиме.

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