4 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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4 сентября отмечается Международный день тхэквондо, День рождения игры «Что? Где? Когда?» и Агафон Огуменник. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
4 сентября 2024 года популярная интеллектуальная игра, которую знает каждый житель России, «Что? Где? Когда?» отмечает свой 49-й день рождения. Идея создания программы принадлежит советскому телеведущему и режиссеру Виктору Ворошилову. Он запустил ее в формате семейной викторины 4 сентября 1975 года.
Ежегодно 4 сентября в разных странах мира отмечается Международный день тхэквондо. Это боевое искусство сочетает в себе элементы самозащиты, спортивных единоборств и философских принципов. Возникло тхэквондо в Южной Корее 1950-1960-х годах, однако его основные принципы были заложены еще в эпоху древних корейских государств.
Всемирный день сексуального здоровья;
День незнакомых дорог;
День оттяга;
Глобальный день поиска талантов;
День специалиста по ядерному обеспечению России;
День спасателя в Армении;
День мультфильмов в Аргентине;
День чилийского вина в США.
Мученик Агафоник Никомидийский жил на стыке III и IV столетий, имел отношение к знатному роду. Однажды он отверг язычество, принял крещение и стал проповедовать христианство. Обладая даром убеждения, Агафоник обращал к вере в Христа язычников. Многие из них стали христианами и также как Агафоник Никомидийский погибли за свою веру.
Праздник иконы Божией Матери Грузинская;
День памяти преподобного Исаакия Оптинского;
День памяти священномученика Горазда.
4 сентября православные верующие чтят память святого мученика Агафоника Никомидийского. В народном календаре — Агафон Огуменник. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.
Предки в день Агафона Огуменника задабривали домовых и дворовых духов. Хозяйки готовили им пироги и оставляли на чердаке, в конюшне, в бане, за печкой.
Женщины убирали жилище.
Люди старались совершать добрые дела, помогать нуждающимся.
Дарить и принимать подарки — будут неприятности.
Отправляться в дальние поездки — они могут завершиться неудачей.
Давать в долг деньги — обратно финансы не вернутся.
Жаловаться на проблемы, рассказывать о неудачах — их станет намного больше.
Девушкам трогать еду до заката — могут лишиться красоты.
Ходить за грибами и ягодами, иначе можно разозлить лешего.
Холодный дождь — к плохому улову.
Ясная погода — хорошая погода задержится еще на четыре недели.
Урожай орехов, а грибов мало — зима будет суровой и снежной.
Филин возле дома ухает — где-то рядом бродит леший.