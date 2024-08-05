5 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

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5 августа отмечается Международный день светофора, День разглядывания горизонта и День Трофима и Феофила. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
День пьяного курсанта — это неофициальный шуточный праздник, который традиционно отмечается 5 августа. Дата выбрана неслучайно, потому что ранее в эту дату выходил указ о зачислении молодых людей в училища. Парни весело отмечали поступление в учебное заведение, нередко — с алкоголем.
5 августа впервые установили электрический светофор, который считается предшественником современных устройств. Считается, что светофор придумал инженер Джеймс Хог. А установили устройство в далеком 1914 году в американском городе Кливленде.
День разглядывания горизонта;
День «Работай, как собака»;
День распрямившегося штопора.
Святые Трофим и Феофил Ликийские совершали мученические подвиги во времена правления императора Диоклетиана, который преследовал христиан. Трофим и Феофил открыто называли себя последователями учения Иисуса Христа и отказывались от любых жертвоприношений. За непоколебимую веру их бросили в костер, но они не сгорели в огне. Позже их убили с другими тринадцатью мучениками.
Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость с грошиками»;
Прославление праведного воина Феодора Ушакова;
Праздник Почаевской иконы Божией Матери.
Традиции и приметы на 5 августа
5 августа православные христиане чтят память святых мучеников Трофима и Феофила Ликийских. В народном календаре праздник получил название День Трофима и Феофила. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в этот день.
Крестьяне верили, что в полдень над полем летают полевые духи-полудницы, символизирующие солнечный удар. Поэтому не выходили работать в это время.
Хозяйки обычно 5 августа варили варенье, но не пробовали его и не угощали близких. Считалось, что так варенье быстро испортится.
Люди верили, что малина в этот день сулит большую и чистую любовь. Поэтому старались съедать ягоду.
Долго спать и лежать в постели, иначе удача отвернется.
Отказывать в помощи и проявлять жадность, иначе будут финансовые проблемы.
Одиноким и молодым посещать водоемы и леса, иначе можно было привлечь болезни.
Вечерний туман — к жаркой и солнечной погоде.
Паук плетет паутину в дождь — к улучшению погоды.
Много звезд в небе — к похолоданию через несколько дней.