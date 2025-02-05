5 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

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5 февраля отмечается Всероссийский день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей и Агафий-полухлебник. Рассказали, какие еще памятные даты и праздники выпали на этот день.

Праздники в России

Всероссийский день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей

5 февраля дипломатическо-курьерская служба МИД Российской Федерации отмечает День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Дата выбрана неслучайно — в этот день в 1926 году на территории Латвии был убит один из первых дипломатических курьеров советской России Теодор Нетте.

Фото shironosov, iStock

Международные праздники

Всемирный день Нутеллы

5 февраля по всему миру отмечается Всемирный день Нутеллы. Торжество празднуется ежегодно с 2007 года. Праздник сладости предложила провести Сара Россо — блогер, проживающая в Италии. Ее инициатива была подхвачена миллионами почитателей этого вкусного продукта.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 5 февраля

День эрудита.

Великий день.

День разукрашивания планов на будущее.

День шоколадного фондю.

День бабочки-монарх.

Церковные праздники

День памяти священномученика Климента Анкирского

День памяти священномученика Климента Анкирского отмечается 5 февраля в православной церкви. Святой Климент был епископом Анкирским, стал известен благодаря своей выдающейся проповеди христианства и умению убеждать людей в истинности веры. За свою деятельность он столкнулся с преследованиями и был арестован за отказ отречься от христианства. В результате он принял мученическую смерть, что сделало его одним из почитаемых святых в православной традиции.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 5 февраля

Собор Костромских святых.

Традиции и приметы на 5 февраля

5 февраля православные вспоминают священномученика Климента Анкирского, но в народе отмечается Агафий-полухлебник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки заканчивали подсчет оставшихся запасов, занимались уборкой амбаров, погребов и хлевов, чинили дырки в дверях и стенах.

Чтобы остаток года прошел в достатке, хозяйки пекли пироги с куриным мясом и делили их среди домочадцев.

В праздник было принято кормить нищих, убогих и сирот.

Незамужние девушки вышивали на полотенцах узоры в виде распустившегося цветка. Если девушка успевала вышить узор за день, ее ждало скорое замужество.

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Что нельзя делать:

Отказывать в помощи — можно лишиться счастья.

Лениться — к безденежью.

Устраивать вечеринки с танцами — к неприятностям.

Забирать найденные деньги — можно остаться без достатка.

Смотреть на падающие звезды — к потере близких.

Погодные приметы:

Мороз и солнце весь день предвещали жаркий август.

Много снега — будет урожайный год.

Кошка легла брюхом кверху — к оттепели.

Что произошло 5 февраля