5 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

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5 ноября отмечается День военного разведчика, Всемирный день осведомленности о проблеме цунами и День Якова. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
День военного разведчика в России отмечается 5 ноября в честь создания военно-разведывательных органов, которые играли ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Эта дата была выбрана неслучайно: именно 5 ноября 1918 года был издан приказ о создании специальных разведывательных подразделений Красной армии.
Всемирный день осведомленности о проблеме цунами отмечается 5 ноября в честь создания ООН в 2005 году системы предупреждения о цунами и других опасных явлений. Эта дата служит напоминанием о важности подготовки и осведомленности населения о рисках, связанных с цунами, и о необходимости разработки эффективных мер реагирования на эту угрозу.
День рождения Останкинской телебашни;
Международный день менеджеров-волонтеров;
День рыжих в США;
День Пуно в Перу;
День пончиков в США.
Православная церковь 5 ноября чтит память святого апостола Иакова, брата Господня. Апостол Иаков был одним из ближайших последователей Иисуса Христа и первым епископом Иерусалима. Святой известен своей праведностью и мудростью, а также тем, что он активно проповедовал христианство и способствовал распространению учения Христа.
5 ноября православная церковь чтит память апостола Иакова, в народе — День Якова. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В этот день после пробуждения нужно съесть ложку меда и запить тремя глотками святой воды, чтобы следующий год был благополучным.
Мужчины заполняли дровяники под крышу, а девушки мастерили праздничные вожжи для будущих свадеб и дарили их женихам.
Пить натощак простую воду — иначе будет серая и неинтересная жизнь.
Давать взаймы, даже близким. Считалось, что отданное не вернется.
Яркий и разноцветный закат — будет плохая погода несколько дней.
Прилетели снегири — в ближайшие дни будет много снега.
Если снег выпал и не растаял — зима будет теплой, а лето?богато на урожай.
Снег выпал мелкий и колючий — к суровой зиме.