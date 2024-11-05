5 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

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5 ноября отмечается День военного разведчика, Всемирный день осведомленности о проблеме цунами и День Якова. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День военного разведчика

День военного разведчика в России отмечается 5 ноября в честь создания военно-разведывательных органов, которые играли ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Эта дата была выбрана неслучайно: именно 5 ноября 1918 года был издан приказ о создании специальных разведывательных подразделений Красной армии.

Международные праздники

Всемирный день осведомленности о проблеме цунами

Всемирный день осведомленности о проблеме цунами отмечается 5 ноября в честь создания ООН в 2005 году системы предупреждения о цунами и других опасных явлений. Эта дата служит напоминанием о важности подготовки и осведомленности населения о рисках, связанных с цунами, и о необходимости разработки эффективных мер реагирования на эту угрозу.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 5 ноября

День рождения Останкинской телебашни;

Международный день менеджеров-волонтеров;

День рыжих в США;

День Пуно в Перу;

День пончиков в США.

Церковные праздники

День памяти святого апостола Иакова, брата Господня

Православная церковь 5 ноября чтит память святого апостола Иакова, брата Господня. Апостол Иаков был одним из ближайших последователей Иисуса Христа и первым епископом Иерусалима. Святой известен своей праведностью и мудростью, а также тем, что он активно проповедовал христианство и способствовал распространению учения Христа.

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Традиции и приметы на 5 ноября

5 ноября православная церковь чтит память апостола Иакова, в народе — День Якова. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

В этот день после пробуждения нужно съесть ложку меда и запить тремя глотками святой воды, чтобы следующий год был благополучным.

Мужчины заполняли дровяники под крышу, а девушки мастерили праздничные вожжи для будущих свадеб и дарили их женихам.

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Что нельзя делать

Пить натощак простую воду — иначе будет серая и неинтересная жизнь.

Давать взаймы, даже близким. Считалось, что отданное не вернется.

Погодные приметы