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Какой сегодня праздник: что за день 5 сентября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

5 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День благотворительности
Фото FilippoBacci/istockphoto.com
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5 сентября отмечается Международный день благотворительности, Всемирный день пирожков «самоса» и Лупп Брусничник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Международные праздники

Международный день благотворительности

5 сентября весь мир отмечает Международный день благотворительности. Он призван привлечь внимание общества к деятельности фондов и волонтерству. Дата для торжества выбрана не случайно, ведь 5 сентября умерла мать Тереза, которая была награждена Нобелевской премией мира «за деятельность по борьбе с бедностью и за помощь людям».

Всемирный день пирожков «самоса»

5 сентября отмечается Всемирный день пирожков «самоса». Сдоба родом из Индии, больше известная в России, как самса, готовится с разными начинками: пряным картофелем, луком, горохом, чечевицей, мясом и фруктами. В честь праздника ценители восточной кухни лепят пирожки и угощают ими гостей и близких.

Всемирный день пирожков «самоса»
Фото Veliavik/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 5 сентября

  • День опозданий;

  • Оранжевый день;

  • День ухотрепальщиков;

  • Всемирный день травм спинного мозга;

  • День сырной пиццы в США;

  • День учителя в Индии;

  • День инженера в Египте.

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Церковные праздники

День памяти святого мученика Луппа Солунского

Мученик Лупп был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского. Он присутствовал при кончине господина и омочил свою одежду его кровью, взял перстень с его руки.

Церковные праздники
Фото Andrey Sayfutdinov/istockphoto.com

Этой одеждой, перстнем и именем великомученика Димитрия святой Лупп творил многие чудеса. Но за свои праведные деяния подвергся преследованию от язычников. Святой Лупп добровольно предал себя в руки мучителей и был казнен.

Традиции и приметы на 5 сентября

5 сентября православная церковь вспоминает святого мученика Луппа Солунского, по народному календарю отмечается день Луппа Брусничника. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Предки в этот день мочили бруснику, готовили из нее компоты, варенье, использовали как начинку для пирогов и блинов. Они верили, что ягода обладает целебными свойствами.

  • Мужчины работали в полях — убирали овес и лен.

  • Молодые девушки на Руси устраивали смотрины — наряжались и выходили гулять.

Традиции и приметы
Фото Rouzes/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Лениться, валяться в постели до обеда — к проблемам.

  • Давать деньги, вещи или продукты в долг — к финансовым и семейным трудностям.

  • Жаловаться на свою жизнь, проблемы и неудачи, иначе ситуация станет еще более тяжелой.

  • Сплетничать или разглашать чужие секреты другим людям — возникнут неприятности

  • Стричь волосы и ногти, делать маникюр, прическу, использовать острые предметы — это может привести к неудачам и несчастью.

  • Покупать ювелирные украшения — они могут привлечь неприятные ситуации, ссоры и слухи.

Погодные приметы

  • Утренние заморозки — к ранней зиме.

  • Гром — будет сухая осень и морозная зима

  • Журавли низко летят — зима будет теплой.

  • Вечерний туман — погода улучшится.

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