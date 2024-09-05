5 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

5 сентября отмечается Международный день благотворительности, Всемирный день пирожков «самоса» и Лупп Брусничник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Международные праздники

Международный день благотворительности

5 сентября весь мир отмечает Международный день благотворительности. Он призван привлечь внимание общества к деятельности фондов и волонтерству. Дата для торжества выбрана не случайно, ведь 5 сентября умерла мать Тереза, которая была награждена Нобелевской премией мира «за деятельность по борьбе с бедностью и за помощь людям».

Всемирный день пирожков «самоса»

5 сентября отмечается Всемирный день пирожков «самоса». Сдоба родом из Индии, больше известная в России, как самса, готовится с разными начинками: пряным картофелем, луком, горохом, чечевицей, мясом и фруктами. В честь праздника ценители восточной кухни лепят пирожки и угощают ими гостей и близких.

Фото Veliavik/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 5 сентября

День опозданий;

Оранжевый день;

День ухотрепальщиков;

Всемирный день травм спинного мозга;

День сырной пиццы в США;

День учителя в Индии;

День инженера в Египте.

Церковные праздники

День памяти святого мученика Луппа Солунского

Мученик Лупп был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского. Он присутствовал при кончине господина и омочил свою одежду его кровью, взял перстень с его руки.

Фото Andrey Sayfutdinov/istockphoto.com

Этой одеждой, перстнем и именем великомученика Димитрия святой Лупп творил многие чудеса. Но за свои праведные деяния подвергся преследованию от язычников. Святой Лупп добровольно предал себя в руки мучителей и был казнен.

Традиции и приметы на 5 сентября

5 сентября православная церковь вспоминает святого мученика Луппа Солунского, по народному календарю отмечается день Луппа Брусничника. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника

Предки в этот день мочили бруснику, готовили из нее компоты, варенье, использовали как начинку для пирогов и блинов. Они верили, что ягода обладает целебными свойствами.

Мужчины работали в полях — убирали овес и лен.

Молодые девушки на Руси устраивали смотрины — наряжались и выходили гулять.

Фото Rouzes/istockphoto.com

Что нельзя делать

Лениться, валяться в постели до обеда — к проблемам.

Давать деньги, вещи или продукты в долг — к финансовым и семейным трудностям.

Жаловаться на свою жизнь, проблемы и неудачи, иначе ситуация станет еще более тяжелой.

Сплетничать или разглашать чужие секреты другим людям — возникнут неприятности

Стричь волосы и ногти, делать маникюр, прическу, использовать острые предметы — это может привести к неудачам и несчастью.

Покупать ювелирные украшения — они могут привлечь неприятные ситуации, ссоры и слухи.

Погодные приметы