5 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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5 сентября отмечается Международный день благотворительности, Всемирный день пирожков «самоса» и Лупп Брусничник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
5 сентября весь мир отмечает Международный день благотворительности. Он призван привлечь внимание общества к деятельности фондов и волонтерству. Дата для торжества выбрана не случайно, ведь 5 сентября умерла мать Тереза, которая была награждена Нобелевской премией мира «за деятельность по борьбе с бедностью и за помощь людям».
5 сентября отмечается Всемирный день пирожков «самоса». Сдоба родом из Индии, больше известная в России, как самса, готовится с разными начинками: пряным картофелем, луком, горохом, чечевицей, мясом и фруктами. В честь праздника ценители восточной кухни лепят пирожки и угощают ими гостей и близких.
День опозданий;
Оранжевый день;
День ухотрепальщиков;
Всемирный день травм спинного мозга;
День сырной пиццы в США;
День учителя в Индии;
День инженера в Египте.
Мученик Лупп был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского. Он присутствовал при кончине господина и омочил свою одежду его кровью, взял перстень с его руки.
Этой одеждой, перстнем и именем великомученика Димитрия святой Лупп творил многие чудеса. Но за свои праведные деяния подвергся преследованию от язычников. Святой Лупп добровольно предал себя в руки мучителей и был казнен.
5 сентября православная церковь вспоминает святого мученика Луппа Солунского, по народному календарю отмечается день Луппа Брусничника. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.
Предки в этот день мочили бруснику, готовили из нее компоты, варенье, использовали как начинку для пирогов и блинов. Они верили, что ягода обладает целебными свойствами.
Мужчины работали в полях — убирали овес и лен.
Молодые девушки на Руси устраивали смотрины — наряжались и выходили гулять.
Лениться, валяться в постели до обеда — к проблемам.
Давать деньги, вещи или продукты в долг — к финансовым и семейным трудностям.
Жаловаться на свою жизнь, проблемы и неудачи, иначе ситуация станет еще более тяжелой.
Сплетничать или разглашать чужие секреты другим людям — возникнут неприятности
Стричь волосы и ногти, делать маникюр, прическу, использовать острые предметы — это может привести к неудачам и несчастью.
Покупать ювелирные украшения — они могут привлечь неприятные ситуации, ссоры и слухи.
Утренние заморозки — к ранней зиме.
Гром — будет сухая осень и морозная зима
Журавли низко летят — зима будет теплой.
Вечерний туман — погода улучшится.