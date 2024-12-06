6 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

6 декабря отмечается День рождения микроволновой печи, День памяти великого князя Александра Невского и Митрофанов день. Рассказали, какие еще праздники и памятные даты выпали на этот день.

Праздники в России

День памяти великого князя Александра Невского

6 декабря в России чтят память великого князя Александра Невского. Он был талантливым полководцем, дипломатом, мудрым и сильным правителем. Его прославляла церковь за кроткое служение ближним и милостивую помощь, оказанную народу во времена тяжелых испытаний и лишений.

Фото Фрагмент картины Павла Корина

Международные праздники

День рождения микроволновой печи

6 декабря день рождения отмечает микроволновая печь. Этот прибор есть практически в каждом доме, который помогает сэкономить время в процессе разморозки, приготовления и разогрева пищи. Придумал микроволновую печь американский инженер Перси Спенсер. 8 октября 1946 года он запатентовал свой прибор, но сам патент изобретатель получил именно 6 декабря.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 6 декабря

День лентяя.

День рождения Санта Клауса.

День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ.

Международный праздник вязаного жилета.

День независимости в Финляндии.

День шахтера в США.

Церковные праздники

День памяти святого мученика Феодора Антиохийского

День памяти святого мученика Феодора Антиохийского отмечается 6 декабря в православной традиции. Феодор был христианским мучеником, который жил в III веке в Антиохии, в то время как христианство подвергалось гонениям со стороны языческих властей. Он известен своей стойкостью в вере и готовностью не отречься от Христа даже под пытками. По преданию, святой Феодор был схвачен и подвергнут жестоким испытаниям за свои убеждения, но остался непоколебимым, что и стало причиной его мученической смерти.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 6 декабря

День памяти святителя Григория Акрагантийского.

День памяти святителя Амфилохия Иконийского.

Традиции и приметы на 6 декабря

6 декабря в народе отмечается Митрофанов день, который предки связывали с днем памяти великого князя Александра Невского. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

На Руси устраивали шумные гуляния: женщины готовили угощения, мужчины варили пиво, а умельцы плели лапти.

Традиционно в этот день выпекали особые булочки, в одну из которых прятали крест. Их раскладывали по всем жилищу. Если булочка с крестом оказывалась у двери, это предвещало скорое возвращение члена семьи домой.

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Что нельзя делать

Надевать новую и неудобную обувь — она привлечет пустые хлопоты и может стать причиной ссор в доме.

Незамужним девушкам есть пищу, приготовленную дома — к одиночеству в ближайший год.

Оставлять волосы непричесанными — будущий год будет такой же запутанный, как и волосы.

Умываться простой водой — к финансовым проблемам. Предки добавляли в воду капустный отвар на удачу.

Погодные приметы