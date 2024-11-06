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Какой сегодня праздник: что за день 6 ноября - традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

4 мин.

6 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

6 ноября отмечается Международный день памяти животных
Мария Задорожная
Автор
Международный день памяти животных, погибших от рук человека
Фото GlobalP, iStock
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6 ноября отмечается Международный день памяти животных, погибших от рук человека, Светец и День работника службы делопроизводства и архива уголовно-исполнительной системы РФ. Рассказали, какие еще праздники и памятные дни выпали на эту дату.

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Праздники в России

День работника службы делопроизводства и архива уголовно-исполнительной системы РФ

День работника службы делопроизводства и архива уголовно-исполнительной системы РФ отмечается 6 ноября в честь принятия в 1999 году указа Министерства юстиции Российской Федерации, который регламентировал деятельность архивов и служб делопроизводства в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Этот день стал символом признания важности работы специалистов, занимающихся созданием, хранением и обработкой документации, а также обеспечением доступа к архивам.

День работника службы делопроизводства и архива уголовно-исполнительной системы РФ
Фото anyaberkut, iStock

Международные праздники

Международный день памяти животных, погибших от рук человека

6 ноября отмечается Международный день памяти животных, погибших от рук человека. Этот день служит напоминанием о необходимости защиты животных и сохранения их разнообразия.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 6 ноября

  • День поиска центра города;

  • День ориентирования без компаса;

  • День независимых, гордых и одиноких женщин;

  • День Конституции республики Татарстан;

  • Международный день прекращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов;

  • День саксофона в США;

  • День банковского работника в Аргентине;

  • День начос в США.

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Церковные праздники

Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — одна из самых известных и почитаемых икон в православном христианстве. На ней изображена Богородица с душами скорбящих и страждущих, часто она держит на руках Младенца Христа. Икона символизирует утешение и надежду для тех, кто испытывает скорбь, страдания или чувство утраты. Праздник «Всех скорбящих Радость» отмечается в православной церкви 6 ноября. Этот день посвящен молитве о заступничестве Божией Матери перед Господом за людей, находящихся в тяжелых жизненных ситуациях, и тем, кто ищет помощи и утешения.

Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Фото Saharrr, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 6 ноября

  • День памяти преподобного Зосима Верховского;
  • День памяти святого мученика Арефы Негранского и с ним пострадавших.
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Традиции и приметы на 6 ноября

6 ноября православная церковь отмечает Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а в народе — Светец. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • В Светец ходили в церковь, ставили свечи, молились иконе Скорбящей Божией Матери, прося ее избавить от скорби и болезней.

  • Женщины готовили узвар из сухофруктов, в который обязательно добавляли мед. Считалось, что напиток укрепит здоровье и поможет пережить зиму, если выпить его в праздник.

  • Мужчины убирали конюшни и чинили инвентарь.

  • Девушки, которые не могли найти женихов, выстраивались в очередь к сельским знахаркам, чтобы погадать на суженного.

Компот из сухофруктов
Фото Liudmila Chernetska, iStock

Что нельзя делать

  • Оставаться в одиночестве — оно продлится еще длительное время.

  • Покупать обувь — во время примерки можно получить негативную энергию от людей, которые ее мерили.

  • Начинать важные дела — они не будут успешными.

  • Давать кому-либо поносить свои вещи — добрые отношения с этим человеком разрушатся, начнется вражда.

Погодные приметы

  • Выпал первый снег — зима будет снежной, но без сильных морозов.

  • Восточный ветер — будут перемены в погоде, северный — будут метели.

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