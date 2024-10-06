6 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

6 октября в России отмечается День российского страховщика

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6 октября отмечается День Московской области, День российского страховщика и Всемирный день любителей чеснока. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День российского страховщика

6 октября отмечается День российского страховщика. Это профессиональный праздник работников, которые занимаются страхованием. Торжество приурочено ко Дню основания Госстраха РСФСР — 6 октября 1921 года.

Фото Nansan Houn, iStock

Международные праздники

Всемирный день любителей чеснока

Всемирный день любителей чеснока ежегодно отмечается 6 октября. Это неофициальный праздник, которые призван привлечь внимание к важности одной из самых древних и популярных специй в мире, обладающей ярким ароматом и мощным вкусом.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 6 октября

День Московской области;

День георгин;

День помощника врача;

Всемирный день охраны мест обитаний;

День спортсменов силовых видов спорта;

Всемирный день церебрального паралича;

Международный день африканской диаспоры;

День лапши в США;

День балтийской селедки в Финляндии.

Церковные праздники

День памяти святой мученица Ираиды Александрийской

6 октября православная церковь вспоминает святую мученицу Ираиду Александрийскую. По легенде, однажды девушка пришла к источнику за водой и увидела корабль с мужчинами и женщинами, которые были заключены в оковы за исповедание христианства. Ираиду настолько поразила стойкость людей, что она присоединилась к ним и приняла мученическую смерть за Христа.

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Какие еще церковные праздники отмечают 6 октября

Праздник Словенской чудотворной иконы Божией Матери;

Праздник иконы Божией Матери Иверская Гавайская, Мироточивая.

Традиции и приметы на 6 октября

6 октября православные верующие чтят память святой мученицы Ираиды, в народном календаре — Ираидин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Чтобы привлечь богатство, люди помещали в кошелек монетку с изъяном. Важно, чтобы монетка была получена от кого-либо.

Предки проверяли в этот день печки и камины, подготавливали их к зиме.

Люди старались обходить стороной бедняков. Считалось, что в этот день бедность может коснуться любого.

Хозяйки готовили наливушки — блюдо из картофеля. В ржаную лепешку наливали смесь из вареного картофеля, яиц и молока и отправляли в печь.

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Что нельзя делать

Жаловаться на проблемы и неудачи — ситуация только ухудшится.

Хвалить кого-либо — можно сглазить человека.

Впустую тратить деньги, совершать необдуманные покупки — к финансовым трудностям.

Пить алкогольные напитки — к бедам и неудачам.

Погодные приметы