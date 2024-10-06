6 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

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6 октября отмечается День Московской области, День российского страховщика и Всемирный день любителей чеснока. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
6 октября отмечается День российского страховщика. Это профессиональный праздник работников, которые занимаются страхованием. Торжество приурочено ко Дню основания Госстраха РСФСР — 6 октября 1921 года.
Всемирный день любителей чеснока ежегодно отмечается 6 октября. Это неофициальный праздник, которые призван привлечь внимание к важности одной из самых древних и популярных специй в мире, обладающей ярким ароматом и мощным вкусом.
День Московской области;
День георгин;
День помощника врача;
Всемирный день охраны мест обитаний;
День спортсменов силовых видов спорта;
Всемирный день церебрального паралича;
Международный день африканской диаспоры;
День лапши в США;
День балтийской селедки в Финляндии.
6 октября православная церковь вспоминает святую мученицу Ираиду Александрийскую. По легенде, однажды девушка пришла к источнику за водой и увидела корабль с мужчинами и женщинами, которые были заключены в оковы за исповедание христианства. Ираиду настолько поразила стойкость людей, что она присоединилась к ним и приняла мученическую смерть за Христа.
Праздник Словенской чудотворной иконы Божией Матери;
Праздник иконы Божией Матери Иверская Гавайская, Мироточивая.
6 октября православные верующие чтят память святой мученицы Ираиды, в народном календаре — Ираидин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Чтобы привлечь богатство, люди помещали в кошелек монетку с изъяном. Важно, чтобы монетка была получена от кого-либо.
Предки проверяли в этот день печки и камины, подготавливали их к зиме.
Люди старались обходить стороной бедняков. Считалось, что в этот день бедность может коснуться любого.
Хозяйки готовили наливушки — блюдо из картофеля. В ржаную лепешку наливали смесь из вареного картофеля, яиц и молока и отправляли в печь.
Жаловаться на проблемы и неудачи — ситуация только ухудшится.
Хвалить кого-либо — можно сглазить человека.
Впустую тратить деньги, совершать необдуманные покупки — к финансовым трудностям.
Пить алкогольные напитки — к бедам и неудачам.
Большой урожай орехов, но мало грибов — зима будет холодной.
Кошка умывается левой лапкой — к плохой погоде, правой — к хорошей.
Петух ночью запел — будет ненастье.
Журавли улетают — к скорой зиме.