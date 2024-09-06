6 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

6 сентября отмечается День борьбы с прокрастинацией, День полетов над Землей и Евтихий Тихий. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ

История образования подразделений по противодействию экстремизму в структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации идет с сентября 2008 года. Ежедневно сотрудники подразделений проводят работу по выявлению и пресечению экстремистских проявлений, реализуемых с использованием политического, социального, религиозного и национального факторов.

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Международные праздники

День борьбы с прокрастинацией

Ежегодно во всем мире 6 сентября отмечается День борьбы с прокрастинацией. Неизвестно, кто придумал праздник, но его цель — привлечь внимание людей к проблеме откладывания важных дел на неопределенный срок.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 6 сентября

День полетов над Землей;

День продающего сторителлинга;

День «Возьмите свои манеры на работу»;

День ленивых мам в США;

День белого воздушного шарика в Австралии;

День чтения книги в США.

Церковные праздники

День памяти священномученика Евтихия

6 сентября православная церковь вспоминает священномученика Евтихия, ученика святых апостолов Иоанна Богослова и Павла. Известно, что Евтихий жил в I веке и не вошел в число апостолов от семидесяти. Однако, несмотря на это, за свои труды стал именоваться апостолом. Однажды Евтихий услышал проповедь Иоанна Богослова и после этого стал его учеником. Затем повстречавшись с Павлом, Евтихий вместе с ним стал проповедовать в разных странах. Но язычники преследовали его. Они морили голодом Евтихия, жгли каленым железом, бросали в ямы к диким зверям. Именно за свою веру Евтихий погиб.

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Какие еще церковные праздники отмечают 6 сентября

Пpaздник Пeтpoвcкoй чудoтвopнoй икoны Бoжиeй Мaтepи;

Дeнь пaмяти cвятитeля Пeтpa, митpoпoлитa Мocкoвcкoгo;

Дeнь пaмяти paвнoaпocтoльнoгo Кocмы Этoлийcкoгo.

Традиции и приметы на 6 сентября

6 сентября православные верующие чтят священномученика Евтихия, в народе отмечается Евтихий Тихий. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки считали, раз во время праздника дни становятся короче, то нечистая сила проявляет себя сильнее, поэтому старались проводить этот день в тишине.

Славяне старались в день Евтихия Тихого надевать одежду из льна. Считалось, что она принесет удачу.

Люди верили, что сон в ночь на 6 сентября расскажет человеку о предназначении в жизни, поэтому его важно верно истолковать.

Женщины собирали в праздник опавшую листву, приносили ее домой, сушили, а потом читали заговоры. После листья раскладывали по дому, а затем закапывали под ближайшим деревом. Этот обряд делался на привлечение благополучия и взаимопонимания в семью.

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Что нельзя делать

Ругаться, сплетничать и конфликтовать, громко разговаривать — к бедам и трудностям.

Трогать острые предметы, иначе можно порезаться, что принесет неудачу в делах.

Идти против ветра — это грозит неприятностями.

Принимать подарки от незнакомого человека — можно перенять у него беды.

Готовить выпечку из теста — к финансовым неприятностям.

Смотреть утром на восход солнца — в дом могут прийти болезнь и несчастье.

Погодные приметы