6 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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6 сентября отмечается День борьбы с прокрастинацией, День полетов над Землей и Евтихий Тихий. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
История образования подразделений по противодействию экстремизму в структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации идет с сентября 2008 года. Ежедневно сотрудники подразделений проводят работу по выявлению и пресечению экстремистских проявлений, реализуемых с использованием политического, социального, религиозного и национального факторов.
Ежегодно во всем мире 6 сентября отмечается День борьбы с прокрастинацией. Неизвестно, кто придумал праздник, но его цель — привлечь внимание людей к проблеме откладывания важных дел на неопределенный срок.
День полетов над Землей;
День продающего сторителлинга;
День «Возьмите свои манеры на работу»;
День ленивых мам в США;
День белого воздушного шарика в Австралии;
День чтения книги в США.
6 сентября православная церковь вспоминает священномученика Евтихия, ученика святых апостолов Иоанна Богослова и Павла. Известно, что Евтихий жил в I веке и не вошел в число апостолов от семидесяти. Однако, несмотря на это, за свои труды стал именоваться апостолом. Однажды Евтихий услышал проповедь Иоанна Богослова и после этого стал его учеником. Затем повстречавшись с Павлом, Евтихий вместе с ним стал проповедовать в разных странах. Но язычники преследовали его. Они морили голодом Евтихия, жгли каленым железом, бросали в ямы к диким зверям. Именно за свою веру Евтихий погиб.
Пpaздник Пeтpoвcкoй чудoтвopнoй икoны Бoжиeй Мaтepи;
Дeнь пaмяти cвятитeля Пeтpa, митpoпoлитa Мocкoвcкoгo;
Дeнь пaмяти paвнoaпocтoльнoгo Кocмы Этoлийcкoгo.
6 сентября православные верующие чтят священномученика Евтихия, в народе отмечается Евтихий Тихий. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.
Предки считали, раз во время праздника дни становятся короче, то нечистая сила проявляет себя сильнее, поэтому старались проводить этот день в тишине.
Славяне старались в день Евтихия Тихого надевать одежду из льна. Считалось, что она принесет удачу.
Люди верили, что сон в ночь на 6 сентября расскажет человеку о предназначении в жизни, поэтому его важно верно истолковать.
Женщины собирали в праздник опавшую листву, приносили ее домой, сушили, а потом читали заговоры. После листья раскладывали по дому, а затем закапывали под ближайшим деревом. Этот обряд делался на привлечение благополучия и взаимопонимания в семью.
Ругаться, сплетничать и конфликтовать, громко разговаривать — к бедам и трудностям.
Трогать острые предметы, иначе можно порезаться, что принесет неудачу в делах.
Идти против ветра — это грозит неприятностями.
Принимать подарки от незнакомого человека — можно перенять у него беды.
Готовить выпечку из теста — к финансовым неприятностям.
Смотреть утром на восход солнца — в дом могут прийти болезнь и несчастье.
Солнце закрывают темные тучи — будут похолодания.
Синицы раскричались — к сильному ветру.
Дождь с утра — осень будет сухая.