6 января: какой сегодня праздник в России и в мире

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6 января отмечается Рождественский сочельник, Всемирный день детей-сирот войны и День памяти преподобного Николая Славянина. Рассказали, какие еще праздники и памятные даты выпали на этот день.
6 января в России отмечается Рождественский сочельник. В этот день люди усиленно готовятся к Рождеству, собираются за одним столом с родственниками и проводят вечер в кругу семьи, обмениваются подарками.
Всемирный день детей-сирот войны отмечается ежегодно 6 января. Его учредили для повышения осведомленности о жизни и положении миллионов детей, которые остались сиротами из-за войны.
День яблони.
День магического мышления.
День обнимашек в США.
Звездный день в Латвии.
День песочного печенья в США.
День памяти преподобного Николая Славянина отмечается 6 января. Он жил в X-XI веках и был важной фигурой в истории славянского христианства. Считается, что святой являлся одним из первых миссионеров, которые проповедовали христианство среди славянских народов.
День памяти преподобномученицы Евгении Римской.
6 января отмечается Рождественский сочельник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Верующие посещали службу, исповедовались. Было принято встречать родившегося Иисуса чистым и обновленным.
Праздник проводили в родительском доме, старались угостить нищих и бедных едой.
На Руси существовал запрет на употребление еды до первой звезды. Кто нарушит это правило, столкнется с голодом и нищетой.
Перед ужином стол накрывали белой скатертью, а глава семейства читал молитву.
К празднику украшали дом еловыми ветками и свечами, готовили 12 блюд — по числу апостолов.
На стол хозяйки ставили рисовую или пшеничную кутью, узвар из сухофруктов, печеную рыбу, ягодный кисель, орехи, овощи, пироги и пряники.
В старину взрослые люди оставались в праздник дома, а молодые парни и девушки ходили в гости, веселились и гадали.
На Руси в сочельник разжигали костры в знак приветствия Иисуса Христа. Вокруг них пели песни и веселились.
Подметать пол, выносить мусор, заниматься тяжелым физическим трудом, ругаться и отправляться в путешествия.
Подавать к столу мясные и горячие блюда.
Надевать темные вещи, иначе весь следующий год будут сопровождать горести и болезни.
Шить и кормить птиц — к несчастью в доме.
Погода ясная — будет хороший урожай.
Оттепель предвещает солнечный май, а много звезд на небе сулят теплое лето.
Яркое небо на рассвете — к похолоданию.
Птицы беспокойно себя ведут — похолодает.
Кошка чаще умывается — будет метель.