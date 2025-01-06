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Какой сегодня праздник: что за день 6 января — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

6 января: какой сегодня праздник в России и в мире

6 января в России отмечается Рождественский сочельник
Мария Задорожная
Автор
Рождественский сочельник
Фото skynesher, iStock
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6 января отмечается Рождественский сочельник, Всемирный день детей-сирот войны и День памяти преподобного Николая Славянина. Рассказали, какие еще праздники и памятные даты выпали на этот день.

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Праздники в России

Рождественский сочельник

6 января в России отмечается Рождественский сочельник. В этот день люди усиленно готовятся к Рождеству, собираются за одним столом с родственниками и проводят вечер в кругу семьи, обмениваются подарками.

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Международные праздники

Всемирный день детей-сирот войны

Всемирный день детей-сирот войны отмечается ежегодно 6 января. Его учредили для повышения осведомленности о жизни и положении миллионов детей, которые остались сиротами из-за войны.

Всемирный день детей-сирот войны
Фото fizkes, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 6 января

  • День яблони.

  • День магического мышления.

  • День обнимашек в США.

  • Звездный день в Латвии.

  • День песочного печенья в США.

Церковные праздники

День памяти преподобного Николая Славянина

День памяти преподобного Николая Славянина отмечается 6 января. Он жил в X-XI веках и был важной фигурой в истории славянского христианства. Считается, что святой являлся одним из первых миссионеров, которые проповедовали христианство среди славянских народов.

Какие еще церковные праздники отмечаются 6 января

  • День памяти преподобномученицы Евгении Римской.

День памяти преподобного Николая Славянина
Фото A.Greeg, iStock

Традиции и приметы на 6 января

6 января отмечается Рождественский сочельник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Верующие посещали службу, исповедовались. Было принято встречать родившегося Иисуса чистым и обновленным.

  • Праздник проводили в родительском доме, старались угостить нищих и бедных едой.

  • На Руси существовал запрет на употребление еды до первой звезды. Кто нарушит это правило, столкнется с голодом и нищетой.

  • Перед ужином стол накрывали белой скатертью, а глава семейства читал молитву.

  • К празднику украшали дом еловыми ветками и свечами, готовили 12 блюд — по числу апостолов.

  • На стол хозяйки ставили рисовую или пшеничную кутью, узвар из сухофруктов, печеную рыбу, ягодный кисель, орехи, овощи, пироги и пряники.

  • В старину взрослые люди оставались в праздник дома, а молодые парни и девушки ходили в гости, веселились и гадали.

  • На Руси в сочельник разжигали костры в знак приветствия Иисуса Христа. Вокруг них пели песни и веселились.

Рисовая или пшеничная кутья
Фото Koval Nadiya, iStock

Что нельзя делать:

  • Подметать пол, выносить мусор, заниматься тяжелым физическим трудом, ругаться и отправляться в путешествия.

  • Подавать к столу мясные и горячие блюда.

  • Надевать темные вещи, иначе весь следующий год будут сопровождать горести и болезни.

  • Шить и кормить птиц — к несчастью в доме.

Погодные приметы:

  • Погода ясная — будет хороший урожай.

  • Оттепель предвещает солнечный май, а много звезд на небе сулят теплое лето.

  • Яркое небо на рассвете — к похолоданию.

  • Птицы беспокойно себя ведут — похолодает.

  • Кошка чаще умывается — будет метель.

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