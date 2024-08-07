7 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

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7 августа отмечается Праздник холостяка, День собирания звезд и День Анны Летней. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
День подразделений оперативно-розыскной информации (ОРИ) МВД РФ ежегодно отмечается в России 7 августа. Это профессиональный праздник работников отделений ОРИ, которые обеспечивают сбор, систематизацию, хранение и анализ всей информации, которая необходима для оперативно-розыскной работы.
Ежегодно 7 августа в некоторых странах отмечается Праздник холостяка. Он носит неформальный характер и посвящен неженатым мужчинам, незамужним женщинам и всем тем, кто не состоит в серьезных отношениях.
День маяка отмечается каждый год 7 августа. Праздник появился в Америке в 1989 году, и призван обратить внимание на важность маяков в морском судоходстве.
День собирания звезд;
День особенно нелепой упаковки;
День профессионального оратора;
День службы специальной связи и информации ФСО РФ;
День малины со сливками в США;
День регаты в Канаде.
Каждый год 7 августа православная церковь отмечает День успения праведной Анны. Этот праздник посвящен святой Анне, матери Девы Марии. Она считается покровительницей матерей и женщин. Поэтому в этот день принято молиться святой и просить о покровительстве.
День памяти святой праведной Олимпиады, диакониссы Константинопольской;
День памяти преподобного Макария Желтоводского.
Православные верующие 7 августа отмечают Успение праведной Анны, а в народе день назвали праздник Анны Летней. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Крестьяне отводили лошадей на водопой, вкусно кормили, расчесывали.
В этот праздник выкапывали картофель и готовили из него различные блюда.
Собирали ягоды и делали из них заготовки на зиму — варили компоты, варенья, сушили.
Предки отправлялись в лес, чтобы собрать грибы. Считалось, что этот день особенно богат на грибной урожай.
Молодые пары вступали в брак, по поверьям, союзы, заключенные 7 августа, будут крепкими.
Чинить обувь, иначе можно было испортить ее.
Заставлять трудиться лошадей, так как 7 августа считался их праздником.
Торговаться, продавцам завышать цены на товар.
Есть мясные блюда, иначе будут проблемы со здоровьем ближайшие 9 дней.
Холодное утро — к морозной зиме.
Громкий крик чаек предвещал дожди.