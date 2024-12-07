7 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации, День Эрмитажа и Катеринин день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
7 декабря отмечается День Эрмитажа в России. В 2024 году государственный музей отметит 260-й день рождения. Датой его основания считается 1764 год, когда императрица Екатерина II приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского.
7 декабря мировое авиасообщество празднует Международный день гражданской авиации. Отмечается праздник с 7 декабря 1994 года — даты 50-й годовщины подписания Конвенции о международной гражданской авиации в Чикаго.
День любителей поспать.
День собеседника.
День кисельных девиц.
День инженерно-авиационной службы ВКС РФ.
Всемирный день фэтбайка.
День маленьких свечек в Колумбии.
День студента в Иране.
День памяти великомученицы Екатерины отмечается 7 декабря в православной традиции. Святую Екатерину считают одной из самых почитаемых святых в христианстве. Она была дочерью благородного язычника и жила в Александрии в IV веке.
Екатерина отличалась выдающимся умом и красотой. Она обратилась в христианство и стала защищать веру Христову. За свою стойкость и проповедь была арестована, осуждена на мучения и казнена на колесе, а затем обезглавлена. Екатерина считается покровительницей ученых и студентов.
День памяти святого мученика Меркурия Смоленского.
День памяти преподобного Симона Сойгинского.
День памяти святого великомученика Меркурия Кесарийского.
7 декабря православная церковь чтит память великомученицы Екатерины, в народе — Катеринин день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
На Руси начинались первые катания на санях. Молодежь устраивала гонки на санях, а зажиточные люди делали ставки.
Девушки старались прокатиться на санях с любимым, чтобы укрепить союз.
Незамужние девушки устраивали вечером гадания.
Устраивать танцы, заниматься шитьем, уборкой, ремонтом обуви и строительством — к денежным проблемам.
Стирать вещи руками, чтобы не подхватить плохие мысли тех, кто носил эту одежду.
Есть молочные, мясные блюда и пить спиртные напитки, а после ужина выбрасывать объедки — к неприятностям.
Незамужним девушками ссориться с кем-либо — иначе можно лишиться любви.
Ясный день предвещал суровую зиму.
Много маленьких звезд на небе — к снегопаду.
Коровы задними ногами трясут — будут холода.
Круги вокруг Луны — к морозам.