7 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

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7 июля отмечается Иван Купала, Глобальный день прощения и День работников морского и речного флота. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату, а также кто из знаменитостей сегодня отмечает день рождения.

Праздники в России

День работников морского и речного флота

В 1980 году Президиум Верховного Совета СССР учредил в июле праздник для работников морского и речного флотов. Позднее торжество закрепили и в российском законодательстве.

Фото eugenesergeev/istockphoto.com

Например, в портовых городах в этот день проводятся фестивали, концерты, торжественные проходы судов. Музеи морской и судоходной тематики открывают свои двери для посетителей.

Международные праздники

Глобальный день прощения

Глобальный день прощения — всемирный праздник, который проводится каждый год. В этот день принято прощать всех обидчиков, отпускать боль и ненависть.

Фото shapecharge/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 7 июля

День борьбы с психосоматическими заболеваниями;

Рождество Иоанна Предтечи (Ивана Купала);

День республики в Северной Осетии;

День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении;

День рождения авиалесоохраны РФ.

День подсчета камешков на мостовой.

Церковные праздники

Рождество Иоанна Предтечи

Это один из христианских праздников, установленный в честь рождения сына у праведных Захарии и Елисаветы, который впоследствии стал Иоанном Крестителем.

Иоанн Креститель — самый почитаемый христианский святой после Богородицы. Именно он подготовил израильский народ к пришествию Иисуса Христа и крестил Его в реке Иордан.

Фото YorVen/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 7 июля

Coбop вcex cвятыx, в зeмлe Рoccийcкoй пpocиявшиx;

Coбop Aфoнcкиx пpeпoдoбныx.

Традиции и приметы на 7 июля

7 июля на Руси отмечали Иван Купала — языческий летний праздник, сопровождаемый игрищами и купаниями. Торжество проводится ежегодно и посвящено божеству Купале, олицетворявшему расцвет природы и отвечавшему за урожай.

Традиции праздника

Разводить костры и прыгать через них, чтобы очиститься от нечистой силы.

Купаться. Вода в этот день дарует здоровье и смывает все сглазы, защищает от нечисти.

Собирать траву и цветы для венков, которые дальше прослужат оберегом для дома.

Умываться утренней росой, чтобы сохранить молодость и здоровье.

Фото Dawid Kalisinski Photography/istockphoto.com

Что нельзя делать

Окунаться в реки, пруды и озера — иначе, согласно поверьям, русалки и водяные утащат на дно.

Гулять по лесу и незнакомой местности в одиночку — злые духи могут навредить.

Проводить праздник в одиночестве, грустить.

Ругаться матом, ссориться, конфликтовать.

Погодные приметы

Пошел дождь — через семь дней начнется жара и продержится до конца лета.

Обильная роса сулила урожай огурцов.

Чистое, звездное небо — к осеннему урожаю грибов.

Кукушка кукует — будет холодная осень.

Сверчок поет — зима будет мягкой.

Гроза — урожая орехов не будет.

Кто родился 7 июля

Жанна Агузарова

Жанна Агузарова — советская и российская певица. Родилась 7 июля 1962 года в Тюменской области. Была солисткой группы «Браво», затем стала заниматься сольной карьерой.

Фото Global Look Press

Многие знают ее, как королеву русского рок-н-ролла, а за крайне эксцентричную внешность называют «богиней эпатажа».

Тото Кутуньо

81-й день рождения сегодня мог бы отмечать итальянский певец и композитор Тото Кутуньо. Исполнителя всемирноизвестной песни «L'italiano» не стало в 2023 году. Кутуньо также был известен своим сотрудничеством с такими мировыми исполнителями, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида, Ricchi e Poveri.

Фото Global Look Press

Кто еще родился 7 июля