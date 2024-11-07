7 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

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7 ноября отмечается День холодца, Международный день вина «Мерло» и Дедовские плачи. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
День холодца в России отмечается 7 ноября. Это блюдо имеет глубокие корни в русской кухне. Оно часто подается на стол в праздничные дни, такие как Новый год, Рождество или свадьбы.
7 ноября отмечается Международный день вина «Мерло». Мерло — это один из самых популярных и широко распространенных сортов винограда, используемый для производства красного вина. Он обладает характерным вкусом и ароматом, отличающийся мягкостью и сбалансированностью, что делает его любым для множества любителей вина по всему миру.
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Святые мученики Маркиан и Мартирий были солдатами, которые исповедовали христианство в условиях преследования. Верность Богу привела к тому, что мужчин схватили и подвергли пыткам. Несмотря на все страдания, Маркиан и Мартирий не отреклись от своей веры и проявили твердость духа. Уже после их мученической кончины святые были канонизированы. Они стали символом мужества и стойкости в вере.
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7 ноября в народе отмечаются Дедовский плачи. Предки верили, что в этот день сама природа плачет дождем и снегом, чтобы подготовиться к весне. Поэтому на Руси устраивали ритуальные плачи и вспоминали ушедших родственников, отсюда и название. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Люди посещали могилы родственников, наводили там порядки и ставили поминальную свечу. Еду на кладбищах не оставляли, а раздавали ее нищим.
Дома предки накрывали стол, ставили в основном блюда, которые любили почившие родственники.
Нищих и сирот считали обделенными, поэтому старались в праздник помочь им.
Торговцам есть хлеба, а тем, кто продает зерно, перемещаться с места на место — можно спугнуть удачу.
Отказывать нуждающимся в помощи — такие действия воспринимались как грех.
Думать и говорить плохо об усопшем — его душа будет неспокойна.
Пить алкоголь, сквернословить, ругаться и предаваться унынию — к неудачам.
Устраивать шумные застолья и посиделки — умершие могут разгневаться и послать на дом болезни.
Совершать крупные покупки — деньги покинут жилище навсегда.
Принимать важные решения — они будут неудачными.
На деревьях листва — зима будет морозной.
Ранний утренний туман предвещает проливные дожди.
Солнце светит — к ранней весне.
У окна поет соловей — будет беда.
Кошка укрывает нос — погода ухудшится.