7 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

Сегодня, 00:05
7 октября отмечается Международный день врача, Всемирный день архитектуры и Всемирный день карате. Рассказали, про эти и другие праздники, которые выпали на эту дату.
День образования штабных подразделений МВД России — профессиональный праздник работников и служащих штабов МВД России. Дата праздника приурочена к созданию инструкторского и информационного отделов при Главном управлении Рабоче-крестьянской милиции НКВД — 7 октября 1918 года.
7 октября отмечается Всемирный день карате. Праздник учредили в 2012 году по инициативе Всемирной Федерации Карате. Цель торжества — популяризовать данный вид спорта среди населения и вывести его на международный уровень.
День вежливых людей;
День конституции в СССР;
Всемирный день хлопка;
Международный день невралгии тройничного нерва;
День прощения и счастья в США;
День библиотекаря в Армении;
День кренделя в шоколаде в США.
Фекла родилась в семье зажиточных язычников. В молодости ее обручили с мужчиной из знатного рода. Все шло к свадьбе, но однажды девушка услышала проповедь апостола Павла и поняла, что должна посвятить свою жизнь служению Богу. Узнав об этом, юноша попросил правителя наказать апостола. В итоге Феклу отправили на костер. Но внезапный дождь погасил пламя. Девушка осталась жива и остаток дней провела в пещере, скрываясь от язычников.
День памяти преподобного Никандра Псковского;
Праздник иконы Божией Матери Мирожская.
7 октября православная церковь вспоминает Феклу Иконийскую, в народе — Фекла Заревница. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В полях начинали выжигать сорную траву, а в домах топить печи, так как становилось достаточно холодно.
Люди в последний раз ходили в лес собирать боровики. Их жарили с картошкой или добавляли в пироги.
Женщины старались заняться пряжей, считалось, что в этот день все, что завяжешь, уже нельзя развязать.
В Феклу Заревницу принято было играть свадьбы, чтобы брак был крепким.
Думать о плохом и унывать — к бедам и несчастьям в жизни.
Давать деньги взаймы — к нищете.
Оставлять дома беспорядок — будут проблемы в жизни.
Приглашать в гости родственников — к ссорам с ними.
Дует юго-восточный ветер — будет ясная погода ближайшую неделю.
Гром гремит — к малоснежной зиме.
Птицы низко летают — зима наступит рано.
Большой урожай рябины — будет морозная зима.