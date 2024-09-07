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Какой сегодня праздник: что за день 7 сентября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

7 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
День города Москвы
Фото Vladislav Zolotov/istockphoto.com
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7 сентября отмечается День города Москвы, Всемирный день бороды и Тит Листопадник. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День города Москвы

День города Москвы отмечается в первую или вторую субботу сентября, согласно закону «О праздниках города Москвы» от 22 сентября 2004 года. В 2024 году торжество состоится во вторые выходные осени — 7 и 8 сентября. Москва отметит свой 877-й день рождения.

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Международные праздники

Всемирный день бороды

Ежегодно по всему миру отмечается необычный праздник, объединяющий всех бородатых мужчин — Всемирный день бороды. Торжество берет свое начало с 2010 года и отмечается в первую субботу сентября. В 2024 году праздник бородачей выпадает на 7 сентября.

Всемирный день бороды
Фото Peopleimages/istockphoto.com

Какие еще праздники отмечают в России и мире 7 сентября

  • День рассказывания историй о летних путешествиях;

  • Праздник барабанщиков;

  • Международный день чистого воздуха для голубого неба;

  • День рыбовода;

  • Всемирный день уничтожения военной игрушки;

  • День памяти Google;

  • Международный день полицейского сотрудничества;

  • Всемирный день осведомленности о миодистрофии Дюшенна;

  • День любителя пива в США;

  • Праздник фонариков в Италии.

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Церковные праздники

Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Влaдимиpa Мoщaнcкoгo

Священномученик Владимир Мощанский родился в 1866 году в Тверской губернии в семье сельского батюшки. Он был рукоположен во священника к Успенской церкви в селе Спасском. В феврале 1938 года старенький и больной священник Владимир был арестован за «контрреволюционную агитацию». Его приговорили к семи годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Но мужчина умер 7 сентября 1938 года в вышневолоцкой тюрьме еще до отправки в лагерь.

Иконы
Фото YorVen/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 7 сентября

  • Дeнь пaмяти aпocтoлa oт 70-ти Титa Кpитcкoгo.

Традиции и приметы на 7 сентября

По народному календарю 7 сентября отмечается Тит Листопадник. В это время с деревьев начинает опадать листва и завершается грибная пора. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • В старину устраивали ужин с подведением итогов. Предки подсчитывали урожай и заготовки на зиму.

  • В праздник ставили настаиваться напиток на чайном грибе. Считалось, что в эту дату он получится особенно удачным.

  • Тит Листопадник принято считать хорошим днем для начала путешествий.

Чайный гриб
Фото Thirawatana Phaisalratana/istockphoto.com

Что нельзя делать

  • Заниматься строительством и делать ремонт, иначе в новом доме будут постоянные неприятности.

  • Звенеть монетами в карманах — будут финансовые проблемы.

Погодные приметы

  • Дождь после обеда — к затяжной непогоде.

  • Утренний дождь — будет ясная погода.

  • Мало грибов в лесу — к холодной зиме.

  • Если много листьев опало с деревьев, зима будет ранней и холодной.

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