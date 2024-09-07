7 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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7 сентября отмечается День города Москвы, Всемирный день бороды и Тит Листопадник. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
День города Москвы отмечается в первую или вторую субботу сентября, согласно закону «О праздниках города Москвы» от 22 сентября 2004 года. В 2024 году торжество состоится во вторые выходные осени — 7 и 8 сентября. Москва отметит свой 877-й день рождения.
Ежегодно по всему миру отмечается необычный праздник, объединяющий всех бородатых мужчин — Всемирный день бороды. Торжество берет свое начало с 2010 года и отмечается в первую субботу сентября. В 2024 году праздник бородачей выпадает на 7 сентября.
День рассказывания историй о летних путешествиях;
Праздник барабанщиков;
Международный день чистого воздуха для голубого неба;
День рыбовода;
Всемирный день уничтожения военной игрушки;
День памяти Google;
Международный день полицейского сотрудничества;
Всемирный день осведомленности о миодистрофии Дюшенна;
День любителя пива в США;
Праздник фонариков в Италии.
Священномученик Владимир Мощанский родился в 1866 году в Тверской губернии в семье сельского батюшки. Он был рукоположен во священника к Успенской церкви в селе Спасском. В феврале 1938 года старенький и больной священник Владимир был арестован за «контрреволюционную агитацию». Его приговорили к семи годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Но мужчина умер 7 сентября 1938 года в вышневолоцкой тюрьме еще до отправки в лагерь.
Дeнь пaмяти aпocтoлa oт 70-ти Титa Кpитcкoгo.
По народному календарю 7 сентября отмечается Тит Листопадник. В это время с деревьев начинает опадать листва и завершается грибная пора. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.
В старину устраивали ужин с подведением итогов. Предки подсчитывали урожай и заготовки на зиму.
В праздник ставили настаиваться напиток на чайном грибе. Считалось, что в эту дату он получится особенно удачным.
Тит Листопадник принято считать хорошим днем для начала путешествий.
Заниматься строительством и делать ремонт, иначе в новом доме будут постоянные неприятности.
Звенеть монетами в карманах — будут финансовые проблемы.
Дождь после обеда — к затяжной непогоде.
Утренний дождь — будет ясная погода.
Мало грибов в лесу — к холодной зиме.
Если много листьев опало с деревьев, зима будет ранней и холодной.