8 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

8 августа отмечается День рождения холодильника, Международный день офтальмологии и Ермолаев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День памяти нотариусов, пострадавших от преступлений и беззакония

8 августа 2008 года решением правления Федеральной нотариальной палаты был учрежден День памяти нотариусов, пострадавших от преступлений и беззакония. Эта дата призвана почтить память нотариусов, которые потеряли жизнь, здоровье, практику, отстаивая законные интересы граждан.

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Международные праздники

День цукини

Цукини стали известны в Америке еще в античные времена. Там их выращивали еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Археологи нашли этому подтверждение. Однако местные жители долго считали их несъедобными и ели только семена. В XVI веке вместе с другими диковинками цукини попали в Европу. А уже в XVIII веке плоды растения стали добавлять в пищу.

День рождения холодильника

Первый холодильник появился 8 августа 1899 года. Он работал на дровах, угле и керосине. Изобрел устройство американец Альберт Маршалл. Привычную форму холодильник принял в XX веке.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 8 августа

День шотландской дикой кошки;

День «Счастье случается»;

День созидания;

Международный день бесконечности;

Международный день офтальмологии;

Международный день альпинизма;

День крысоловных мелодий;

Международный день ЭМ-колобков.

Церковные праздники

День памяти священномученика Ермолая

Ермолай жил во времена правления императора Максимилиана, который приказал сжечь 20 тысяч христиан. Однако трое мужчин спаслись от гнева правителя, среди них оказался и Ермолай. Они спрятались в разных уголках империи и продолжили рассказывать людям о христианстве. Но вскоре их схватили язычники и предложили отречься от веры. Мужчины отказались, и их казнили.

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Какие еще церковные праздники отмечают 8 августа

День памяти преподобного Моисея Угрина.

Традиции и приметы на 8 августа

8 августа православная церковь вспоминает священномученика Ермолая. В народе праздник прозвали Ермолаев день. Рассказываем, какие традиции, запреты и приметы существуют в эту дату.

Традиции праздника

На Руси в Ермолаев день было принято ходить в лес. Предки собирали целебные травы и утреннюю росу.

К этому времени созревал картофель, поэтому хозяйки готовили блюда из плодов.

8 августа собирали яблоки, но не ели их до Яблочного спаса.

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Что нельзя делать

Женщинам выходить в поле и заниматься рукоделием. Если женщина возьмет в руки нитку с иголкой, она лишится счастья.

Рыбачить и резать птицу. Блюда из мяса утки, курицы, индейки в Ермолаев день могут навлечь мор на птицу.

Давать другим людям рабочие инструменты, иначе можно накликать беду.

Ссориться, иначе конфликты будут сопровождать семью постоянно.

Выпекать хлеб из прошлогодней муки, предки верили, что старая мука вернет старые проблемы.

Погодные приметы