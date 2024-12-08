8 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

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8 декабря отмечается Международный день художника, День русской песни и Клим Холодный. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День русской песни

8 декабря в России отмечается День русской песни. Этот праздник направлен на сохранение русского творческого наследия, популяризацию народной песни и певческих традиций.

Фото Ksenia Shestakova, iStock

Международные праздники

Международный день художника

8 декабря в мире отмечается Международный день художника. Его учредила в 2007 году международная ассоциация «Искусство народов мира». Это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его, поэтому торжество отмечают все творческие люди.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 8 декабря

День путешественника во времени.

Мировой день зажженных свечей.

День российского казначейства.

День орнаментальной музыки.

Всемирный день хорового искусства.

Церковные праздники

День памяти священномученика Климента Римского

День памяти священномученика Климента Римского отмечается 8 декабря в православной традиции. Климент Римский был одним из первых пап римских и жил в I веке. Известен своей глубокой верой, служением и пастырской заботой о христианских общинах. Он активно проповедовал христианство и боролся с язычниками, что сделало его объектом для гонений. В результате он был схвачен и сослан к работе на строительстве в Крым, где и подвергся мученической смерти.

Фото Iuliia Zavalishina, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 8 декабря

Праздник иконы Божией Матери «Рождество Богородицы» Исааковская.

Праздник иконы Божией Матери Двинская.

День памяти священномученика Петра Александрийского.

Традиции и приметы на 8 декабря

8 декабря православная церковь чтит память священномученика Климента Римского, в народе — Клим Холодный. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Предки ходили в церковь, молились святому и ставили свечку. Они просили защитить их, семью и двор от сильных морозов.

Женщины проводили уборку, мужчины занимались ремеслом.

Праздник проводили в кругу семьи за песнями и рассказами.

Фото pixelfit, iStock

Что нельзя делать

Ссориться и ругаться — конфликт затянется надолго.

Выходить на улице без надобности — к неприятностям.

Вмешиваться в чужие дела и раздавать ненужные советы — к разногласиям.

Нарушать традиции Рождественского поста.

Погодные приметы