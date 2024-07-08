8 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

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8 июля отмечается День семьи, любви и верности и Всемирный день борьбы с аллергией. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату, а также кто из знаменитостей сегодня отмечает день рождения.
Всероссийский праздник День семьи, любви и верности связан с жизнеописанием святых Петра и Февронии. Эта супружеская пара жила в городе Муроме в XII-XIII веках. По легенде они умерли в один день — 25 июня (по новому стилю — 8 июля) 1228 года. Их тела, упокоенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом.
Праздник учредила Всемирная организация по аллергии в 2005 году. Основная цель — распространение информации об этом заболевании, профилактических и лечебно-диагностических мерах среди всех слоев населения.
День зенитных ракетных войск ПВО ВКС РФ;
День «Снова стань ребенком»;
День обнаруженных заначек;
День общения со вселенной;
Всемирный день разоблачений.
День памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских берет свое начало в середине XVI века. В то время русская Церковь причислила супругов к лику святых.
Под старость Петр и Феврония одновременно ушли в монастырь: он — в мужской, она — в женский. Умерли супруги-монахи в один день (25 июня, по новому календарю — 8 июля) и их тела чудесным образом оказались в одном гробу.
Преподобный Далмат Исетский — основатель Далматовского Свято-Успенского мужского монастыря, первого русского поселения в Зауралье. Святой почитается как один из небесных покровителей Урала и Сибири.
8 июля православные вспоминают двух святых супругов — князя Петра и княгиню Февронию Муромских.
Верующие в этот день посещают службу в церкви, читают молитвы о благополучии в семье и здоровье близких. Женщины просят об исцелении от бесплодия и долгожданном ребенке.
8 июля устраиваются семейные торжества, без веселья, а тихие и уютные посиделки.
Праздник считается хорошим временем для проведения свиданий, сватовства, знакомства с родителями.
Если супруги в этот день занимаются общим делом без ссор, значит их ждет долгая и счастливая семейная жизнь.
В этот день продолжается Петров пост, поэтому стол накрывается скромный, без алкоголя.
Запрещается конфликтовать, ссориться, ругаться с близкими.
Нельзя печь и шить в праздник. Иначе можно лишиться счастья.
Жаркая погода — еще 40 дней будет жарко.
Подул северный ветер — установится ясная погода, а если южный — дождливая.
Радуга стоит над озером — к дождю.
Если мыши и свиньи едят сено в этот день, то покос будут плохим.
Сухая и жаркая погода сулит плохой урожай грибов.
Пошел дождь — будет много меда.
Наросло много клевера — к дождливому месяцу.
Жанна Фриске — российская эстрадная певица, киноактриса и телеведущая. Родилась 8 июля 1974 года в Москве. Стала известна публике с 1996 года, когда вошла в состав группы «Блестящие».
С 2003 года занялась сольной карьерой, снялась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины». 16 июня 2015 Фриске скончалась в возрасте 40 лет после длительной болезни.
Дмитрий Певцов — популярный российский актер театра и кино, певец и театральный педагог, Народный артист России. Родился 8 июля 1963 года в Москве.
Известность к нему пришла после ролей в сериалах «Бандитский Петербург» и «Графиня де Монсоро». Также Певцов известен ролями в спектаклях театра «Ленком».
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