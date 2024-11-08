8 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

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8 ноября отмечается Международный день КВН, День ветеранов спорта и Дмитриев день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
День ветеранов спорта в России отмечается 8 ноября. Этот праздник придумали не только для признания достижений спортсменов, но и для обмена опытом между поколениями, популяризации физической культуры и здорового образа жизни.
В 2001 году 8 ноября Россия и несколько стран СНГ впервые в истории отметили Международный день КВН — неофициальный праздник для всех, кто так или иначе связан с Клубом Веселых и Находчивых (КВН). С тех пор это событие стало ежегодным. Идея создания праздника принадлежит президенту международного клуба КВН Александру Маслякову. Дата была выбрана в честь годовщины первой игры Клуба, которая транслировалась 8 ноября 1961 года.
День Сибири;
День булочек;
Международный день пианиста;
День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих ВВ МВД РФ;
Всемирный день без Wi-fi;
Всемирный день рентгенографии;
Международный день ответственного туризма;
Всемирный день урбанизма;
Международный день радиологии.
Великий мученик Димитрий Солунский — один из наиболее почитаемых святых в православной традиции. Он родился в Солуне (современная Македония) в семье христиан. Стал известен своими мужественными поступками во время службы в армии. Однако после того, как император Максимилиан начал гонения на христиан, он был схвачен, подвергнут пыткам и в конце концов казнен за свою веру.
Память святого Димитрия чтят 8 ноября, потому что именно в этот день его убили. Святой стал символом стойкости и верности христианству, его почитают как защитника и покровителя воинов.
8 ноября православная церковь чтит память великомученика Димитрия Солунского, в народе — Дмитриев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В православных храмах проходят торжественные богослужения, на которых верующие молятся святому Димитрию. Часто проводятся освящения икон и молитвенные молебны.
Люди поминают усопших в этот день.Они посещают кладбища, зажигают свечи на могилах своих близких и читают молитвы.
Хозяйки готовили запасы на зиму, а также заготавливали сено и корм для скота.
Дмитриев день также часто сопровождается семейными сборами и праздничными обедами. На стол обязательно ставили угощения, как символ радости и единства семьи.
Заниматься тяжелой физической работой, чтобы не нарушать энергетический баланс.
Ссориться и конфликтовать — к длительным ссорам в семье.
Начинать новые дела — проекты, поездки или важные решения станут провальными. Лучше посвятить время завершению начатого.
Оскорблять старших — считается грехом.
Совершать крупные покупки — можно привлечь бедность.
Если морозы в Дмитриев день сильные, то зима будет суровой и холодной.
Снег ложится на землю — к хорошему урожаю весной.
Выпал рыхлый снег и быстро тает — богатого урожая не будет.
Утро с ясным небом — знак того, что зима будет мягкой и теплой.
Сильный ветер на Дмитриев день может предвещать ветреную зиму. Если ветер тихий и спокойный, зима обещает быть спокойной.