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Какой сегодня праздник: что за день 8 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

8 октября, 00:05

3 мин.

8 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Задорожная
Автор
Всемирный день осьминога
Фото DonKurto, iStock
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8 октября отмечается Всемирный день осьминога, Международный день бездорожья и Сергей Капустник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ РФ

Ежегодно 8 октября военнослужащие Военно-морского флота России отмечают День командира надводного, подводного и воздушного корабля. Это профессиональный праздник командиров экипажей кораблей, который учредили в 2007 году Указом Главнокомандующего ВМФ РФ «О введении годового праздника Дня командира корабля Военно-морского флота».

День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ РФ
Фото eugenesergeev, iStock

Международные праздники

Всемирный день осьминога

Каждый год 8 октября празднуется Всемирный день осьминога. Дата празднования выбрана не случайно. У моллюска восемь щупалец, поэтому празднику и посвящен восьмой день месяца. Да и октябрь связан с числом «восемь», ведь этот месяц был восьмым в римском календаре.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 8 октября

  • День солнечных улыбок;

  • Международный день подиатрии;

  • День вареников в США;

  • День танкиста в Армении;

  • День героического партизана на Кубе;

  • День игры в салки в США.

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Церковные праздники

День памяти Преставления преподобного Сергия Радонежского, всея России чудотворца

Преподобный Сергий Радонежский скончался 25 сентября (8 октября по новому стилю) 1392 года. Достигнув глубокой старости, он предвидел свою кончину за полгода. Святой призвал братию: благословил нового игумена и заповедал ученикам строго хранить чистоту православной веры и любить друг друга. Через 30 лет, в 1422 году, останки Сергия Радонежского были обнаружены нетленными. А спустя еще три десятилетия он был канонизирован в лике преподобного. Сегодня его мощи святого покоятся в Успенском соборе основанной им Троице-Сергиевой лавры.

День памяти Преставления преподобного Сергия Радонежского
Фото ValerijaP, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 8 октября

  • День памяти преподобной Евфросинии Суздальской;

  • День памяти преподобномученика Пануфрия Тентирского.

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Традиции и приметы на 8 октября

8 октября православная церковь чтит память преподобного Сергия Радонежского, в народе — Сергей Капустник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • В этот день вся семья начинала солить капусту и печь лепешки на капустных листьях, что символизировало семейное благополучие.

  • Из почтения к деяниям святого предки старались совершать как можно больше добрых дел, не отказывали в помощи нуждающимся.

  • Принято было ходить в баню, чтобы смыть с себя все проблемы и переживания.

  • Хозяйки делали уборку в доме, чтобы не только очистить его от пыли, но и улучшить энергетику в жилище.

Готовить блюда из капусты
Фото Dejan Kolar, iStock

Что нельзя делать

  • Есть куриное мясо и яйца считается большим грехом.

  • Злиться, ругаться, оскорблять людей, обижаться, завидовать и лениться — к проблемам в делах и со здоровьем.

  • Небрежно одеваться и носить грязную одежду — будут неприятности.

  • Поднимать найденные на земле вещи — к проблемам.

  • Мыть голову, иначе в будущем может сильно болеть голова.

  • Отказывать в помощи нуждающимся — возникнут проблемы.

Погодные приметы

  • Северный ветер — будет очень морозная зима.

  • Южный ветер — к теплой зиме.

  • Западный ветер — зимой будет много снега.

  • Выпал снег — зима придет 21 ноября.

  • Если ясная погода, то она продержится еще три недели.

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