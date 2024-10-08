8 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

8 октября, 00:05
8 октября отмечается Всемирный день осьминога, Международный день бездорожья и Сергей Капустник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Ежегодно 8 октября военнослужащие Военно-морского флота России отмечают День командира надводного, подводного и воздушного корабля. Это профессиональный праздник командиров экипажей кораблей, который учредили в 2007 году Указом Главнокомандующего ВМФ РФ «О введении годового праздника Дня командира корабля Военно-морского флота».
Каждый год 8 октября празднуется Всемирный день осьминога. Дата празднования выбрана не случайно. У моллюска восемь щупалец, поэтому празднику и посвящен восьмой день месяца. Да и октябрь связан с числом «восемь», ведь этот месяц был восьмым в римском календаре.
День солнечных улыбок;
Международный день подиатрии;
День вареников в США;
День танкиста в Армении;
День героического партизана на Кубе;
День игры в салки в США.
Преподобный Сергий Радонежский скончался 25 сентября (8 октября по новому стилю) 1392 года. Достигнув глубокой старости, он предвидел свою кончину за полгода. Святой призвал братию: благословил нового игумена и заповедал ученикам строго хранить чистоту православной веры и любить друг друга. Через 30 лет, в 1422 году, останки Сергия Радонежского были обнаружены нетленными. А спустя еще три десятилетия он был канонизирован в лике преподобного. Сегодня его мощи святого покоятся в Успенском соборе основанной им Троице-Сергиевой лавры.
День памяти преподобной Евфросинии Суздальской;
День памяти преподобномученика Пануфрия Тентирского.
8 октября православная церковь чтит память преподобного Сергия Радонежского, в народе — Сергей Капустник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
В этот день вся семья начинала солить капусту и печь лепешки на капустных листьях, что символизировало семейное благополучие.
Из почтения к деяниям святого предки старались совершать как можно больше добрых дел, не отказывали в помощи нуждающимся.
Принято было ходить в баню, чтобы смыть с себя все проблемы и переживания.
Хозяйки делали уборку в доме, чтобы не только очистить его от пыли, но и улучшить энергетику в жилище.
Есть куриное мясо и яйца считается большим грехом.
Злиться, ругаться, оскорблять людей, обижаться, завидовать и лениться — к проблемам в делах и со здоровьем.
Небрежно одеваться и носить грязную одежду — будут неприятности.
Поднимать найденные на земле вещи — к проблемам.
Мыть голову, иначе в будущем может сильно болеть голова.
Отказывать в помощи нуждающимся — возникнут проблемы.
Северный ветер — будет очень морозная зима.
Южный ветер — к теплой зиме.
Западный ветер — зимой будет много снега.
Выпал снег — зима придет 21 ноября.
Если ясная погода, то она продержится еще три недели.